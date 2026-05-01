ΚΚΕ: Από την Πρωτομαγιά του ’44 στο σήμερα

Για την επιτυχία της συγκέντρωσης της Εργατικής Πρωτομαγιάς προετοιμάζεται το ΚΚΕ, το οποίο, επιχειρώντας να συνδέσει το νήμα ανάμεσα σε μεγαλειώδεις στιγμές του παρελθόντος και στο σήμερα, πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο μεγάλη εκδήλωση για τους 200 της Καισαριανής με φόντο τις φωτογραφίες από την εκτέλεση από τους ναζί στο Σκοπευτήριο την Πρωτομαγιά του 1944.

Εκδήλωση που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς συγκέντρωσε πλήθος κόσμου για την ομιλία Κουτσούμπα αλλά και ιδιαίτερα για τη συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες, που ακολούθησε. Σημειώνεται δε πως την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας είχε ο Γιώργος Νταλάρας.

Με δεδομένο ότι το ΚΚΕ έχει ήδη μπει σε ρυθμούς προεκλογικής προετοιμασίας, ώστε να είναι έτοιμο όποτε κι αν τελικά προκηρυχθούν εκλογές, η ηγεσία επιχειρεί μια συσπείρωση δυνάμεων της κομματικής και ευρύτερης πολιτικής επιρροής του.

Ένα από τα μηνύματα που έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ότι η θυσία των 200 που βρέθηκαν στο απόσπασμα αρνούμενοι να αποκηρύξουν το ΚΚΕ, απέδειξαν την ύπαρξη δυο διαφορετικών κόσμων που συγκρούονται, συνθήκη που αντανακλά και στο σήμερα. Και κατ’ επέκταση πως οι θυσίες και οι αγώνες ποτέ δεν πάνε χαμένοι, το αντίθετο.

Μάλιστα, παρουσίασε τις επιτυχίες και την ενίσχυση των συνδικαλιστικών δυνάμεων που πρόσκεινται στο ΚΚΕ ως απόδειξη του ότι «κάτι κινείται». Με άλλα λόγια, η ηγεσία του κόμματος ουσιαστικά επιχειρεί να μεταδώσει το μήνυμα ότι τα πράγματα δεν είναι στατικά, αντιθέτως υπάρχει μια δυναμική στο κίνημα και στον κόσμο της εργασίας άρα έχει νόημα η συστράτευση και η συμπόρευση με το ΚΚΕ.

Ειδικότερα, στην ομιλία στην Καισαριανή, σημείωσε μεταξύ άλλων πως απέναντι στον εκλεκτό του Μητσοτάκη, τον Παναγόπουλο, «βρίσκεται ο κόσμος των ζωντανών εργατικών συνδικάτων, της διεκδίκησης, των νέων συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών, που τους ξέρουν οι εργαζόμενοι με το όνομά τους, με τις αγωνιστικές τους περγαμηνές». Αυτόν τον κόσμο, τόνισε, «εξέφρασε το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ στη ΓΣΕΕ, που έφτασε στο 27%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών»!

«Κάτι κινείται», συνέχισε, και «φάνηκε το προηγούμενο διάστημα και στην ΑΔΕΔΥ, όπου οι δυνάμεις του ΚΚΕ πέτυχαν μια ιστορική πρωτιά, γκρεμίζοντας από την πρώτη θέση την παράταξη της Ν.Δ.» και το ίδιο ισχύει για «πολλές μεγάλες ομοσπονδίες, στα μεγαλύτερα Εργατικά Κέντρα της χώρας».

«Είναι κι αυτό μια τιμή στους 200», είπε, καθώς «ήταν στην πλειοψηφία τους κομμουνιστές συνδικαλιστές, πρόεδροι εργατικών συνδικάτων και ομοσπονδιών (…)».

«Κάτι κινείται» συμπλήρωσε – ενόψει και των φοιτητικών εκλογών στις 13 Μαΐου – και στο φοιτητικό κίνημα, «όπου η παράταξη της ΚΝΕ, η Πανσπουδαστική, αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, έχοντας επίσης γκρεμίσει την κυβερνητική ΔΑΠ». Θύμισε δε και τις πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών λέγοντας ότι και εκεί «κάτι κινείται», καθώς «φέτος είχαμε τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, που στρίμωξαν την κυβέρνηση και συνεχίζονται μέχρι σήμερα στη Λέσβο και αλλού». Αντιπαρέβαλε από τη μία τον κόσμο «της ρεμούλας» και των «τρωκτικών» του κομματικού σωλήνα της Ν.Δ. και από την άλλη τους κάθε λογής βιοπαλαιστές, αγρότες, εργαζόμενους που επιβιώνουν μέσα από την εργασία τους. Αυτοί οι δύο κόσμοι, είπε, υπάρχουν και το χάσμα μεγαλώνει.

Τα παραπάνω, είπε, είναι «απόδειξη ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρό αντίπαλο». Και γι αυτό χρειάζεται «η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, που έχει αποδείξει ότι, μαζί με τους αγώνες του λαού, αποτελεί την πραγματική εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση».

