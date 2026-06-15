Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Βραζιλία: Στη δημοσιότητα βίντεο από το δυστύχημα με τους έξι νεκρούς – Ανάμεσά τους ο ράπερ Oliver Tree και ο YouTuber Gaspi

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν το «φως »της δημοσιότητας από τη φονική σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής και κατέπεσαν σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων. Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε σε τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα Μέσα Ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της σύγκρουσης, πριν τα αεροσκάφη αρχίσουν να περιστρέφονται ανεξέλεγκτα και να πέφτουν προς το έδαφος. Σε άλλο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ένα από τα ελικόπτερα να χάνει απότομα ύψος, να περιστρέφεται βίαια και να συντρίβεται.

Η στιγμή της σύγκρουσης και η έκταση της καταστροφής

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, με συντρίμμια των ελικοπτέρων να έχουν σκορπιστεί πάνω σε καμένα οχήματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, πέρα από τον Oliver Tree, ο Γκασπάρ Πριμ, γνωστός ως Gaspi, ο Λούκας Βινιάλε, ο Λούκας Μπρίτο Τσάβες Φρότα, καθώς και οι πιλότοι Αλεξάντρε Σόουζα και Σαρλ Μαρσιγιάκ.

Ο Gaspi ήταν 23 ετών και είχε σχεδόν τρία εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του στο YouTube, με τα videos του να έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, αντισυνταγματάρχης Φάμπιο Κοντρέιρας, ανέφερε στο CNN Brasil ότι οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. «Τμήματα των αεροσκαφών έχουν διασκορπιστεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, επομένως οι πληροφορίες που διαθέτουμε παραμένουν εξαιρετικά προκαταρκτικές. Πρέπει να εξετάσουμε τις καταγραφές και τα βίντεο για να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβη», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, οι διασώστες εντόπισαν το ένα ελικόπτερο να φλέγεται ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε επιβαίνοντες νεκρούς στο εσωτερικό του. Το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε περίπου 100 μέτρα μακριά, με τον πιλότο του να έχει επίσης χάσει τη ζωή του.

Οι μαρτυρίες και οι εικόνες χάους

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο προάστιο Ρεκρέιο ντος Μπαντεϊράντες του Ρίο ντε Τζανέιρο. Μάρτυρας της περιοχής περιέγραψε σκηνές πανικού, λέγοντας ότι είδε το ένα ελικόπτερο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη σύγκρουση και έναν επιβάτη να πέφτει στο κενό πριν από τη συντριβή. «Ήταν τρομακτικό, απολύτως φρικτό», δήλωσε ο εργαζόμενος σε βουλκανιζατέρ Φερνάντες ντε Φρέιτας.

Από την πλευρά του ο Κοντρέιρας τόνισε επίσης ότι το γεγονός πως τα ελικόπτερα κατέπεσαν σε χώρο στάθμευσης απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία, σημειώνοντας: «Με δεδομένες τις κατοικίες που βρίσκονται γύρω από το σημείο, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε πολύ πιο τραγικές συνέπειες».

Σε εικόνες από το σημείο καταγράφεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από την αντιπροσωπεία οχημάτων, όπου αρκετά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

JUST IN: 2 helicopters collide and crash in Rio de Janeiro, killing all 6 people on board pic.twitter.com/3Op4SRz3Ue June 14, 2026

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο του Oliver Tree

Ο Oliver Tree, από τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, είχε γίνει γνωστός για τη μουσική του παρουσία στα social media, καθώς και για το ιδιαίτερο στιλ του και την εκκεντρική του εικόνα.

Την περίοδο του δυστυχήματος βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ, με ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει από την Πόλη του Μεξικού στις 30 Μαΐου και περιλάμβανε εμφανίσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, την Ανταρκτική, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική.

Λίγες ώρες πριν τη συντριβή, ο τραγουδιστής είχε αναρτήσει υλικό από το ταξίδι του στη Βραζιλία, όπου εμφανιζόταν να παίζει ποδόσφαιρο, να μαγειρεύει, να οδηγεί μοτοσικλέτα στο Ρίο, να κουρεύεται και να ποζάρει με αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στο Instagram, σε συνεργασία με τον δημιουργό περιεχομένου Iae Break, είχε γράψει: «Αμερικανός για πρώτη φορά στη Βραζιλία».

Μετά την είδηση του θανάτου, ο Iae Break ανάρτησε φωτογραφίες με τον Τρι γράφοντας στα πορτογαλικά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φύγατε».

Ακολούθησαν πλήθος αντιδράσεων από τον χώρο της μουσικής και των social media.

Ο KSI έγραψε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια. Ήσουν μόλις 32 ετών. Έπρεπε να είσαι ακόμη εδώ. Είχες τόση ζωή μπροστά σου, τόση μουσική να δημιουργήσεις, τόσο περιεχόμενο να παράγεις. Είσαι θρύλος και πάντα θα είσαι θρύλος. Ακόμη δεν φαίνεται πραγματικό. Νιώθω πραγματικά άρρωστος. Σ’ αγαπώ αδελφέ».

Η πρώην σύντροφός του και τραγουδίστρια Melanie Martinez ανέφερε ότι κατέρρευσε ψυχολογικά όταν έμαθε τα νέα, σημειώνοντας: «Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πώς κάποιος με τον οποίο μοιράστηκες μια τόσο καθοριστική περίοδο της ζωής σου μπορεί ξαφνικά να φύγει. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του, κάτι που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν βαθιά». «Νομίζω ότι όλοι όσοι τον γνώρισαν θα θυμούνται τις στιγμές γέλιου και χαράς που δημιουργούσε τόσο εύκολα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας ανέφερε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όλιβερ. Είμαι σίγουρη ότι κάνεις τους αγγέλους να γελούν. Εγώ θα αναρωτιέμαι ποιο νέο τόλμημα και ποιο δημιουργικό σχέδιο ετοιμάζεις εκεί ψηλά».

Ο Lil Yachty έγραψε «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε», ενώ η Bebe Rexha δήλωσε: «Είμαι σε σοκ. Βρισκόμουν σε εκδήλωση υπογραφής δίσκων στη Νέα Υόρκη όταν έμαθα τα νέα για τον Oliver Tree. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είχαμε ηχογραφήσει μαζί ένα τραγούδι για το Dirty Blonde. Ήταν τόσο έξυπνος, παθιασμένος, ταλαντούχος και καλοσυνάτος. Είμαι βαθιά λυπημένη. Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Oliver Tree είχε υπογράψει με την Atlantic Records το 2017, όταν το τραγούδι του «When I’m Down» έγινε viral. Το πρώτο του άλμπουμ «Ugly is Beautiful» κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020. Ακολούθησαν ακόμη τρία άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Love You Madly Hate You Badly», που κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Νιου Τζέρσεϊ: Οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πράκτορα της ICE που επιχειρούσε να τον συλλάβει

Τραμπ από G7: Η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη» – Το Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτό» μέχρι την Παρασκευή

Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης, την Παρασκευή η τελετή – Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν











