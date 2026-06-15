search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 19:22

Τραμπ από σύνοδο των G7: Η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη» – Το Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτό» μέχρι την Παρασκευή

15.06.2026 19:22
macron trump

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Εβιάν της Γαλλίας που φιλοξενεί τη σύνοδο των G7, είπε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη».

«Η συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως και το Στενό έχει ήδη ανοίξει εν μέρει», δήλωσε ο Τραμπ στο Εβιάν-Λε-Μπεν της Γαλλίας, εμφανιζόμενος δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η πλωτή οδός θα είναι «εντελώς ανοιχτή» μέχρι την Παρασκευή, δεσμεύτηκε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι «τα πήγαμε πολύ καλά με το Ιράν» στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Ένιωσα άσχημα που έπρεπε να επιστρέψουμε και να επιτεθούμε για δύο νύχτες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

«Συμφώνησαν σε αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η «ισχυρή αστυνόμευση» θα επιβάλει τη συμφωνία.

«Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καλή σχέση… και αν δεν την αποκτήσουμε, θα επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν θα λάβει ελάφρυνση από τις κυρώσεις μόνο εάν «κάνει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει».

«Είναι πραγματικά θέμα συμπεριφοράς. Αν κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν, αυτό αρχίζει να ισχύει», είπε.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί στην επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Τραμπ, μιλώντας παράλληλα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπαιν, δήλωσε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα έρθει στη Γενεύη για την εκδήλωση.

«Επρόκειτο από την αρχή να το κάνει. Πιθανότατα θα έχω φύγει μέχρι τότε», είπε.

Νωρίτερα, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Βανς είχαν υπογράψει τη συμφωνία ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα δημοσιευτεί «πολύ σύντομα»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το κείμενο του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα δημοσιοποιηθεί, πιθανώς μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Ερωτηθείς πότε θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πολύ σύντομα. Θα έλεγα – εννοώ, θέλω να δημοσιευτεί επειδή είναι ένα πολύ ισχυρό έγγραφο».

«Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό έγγραφο και θέλω να δημοσιευτεί. Οπότε πιθανώς πολύ σύντομα. Θα έλεγα λίγο μετά την Παρασκευή», είπε.

Πούτιν και Ζελέσνκι είναι ανοιχτοί στο να «κάνουν κάτι» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε την Κυριακή «καλές συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ότι οι δύο ηγέτες φαίνονται ανοιχτοί στο να κάνουν κάτι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης, την Παρασκευή η τελετή – Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Σοκ από τον θάνατο 21χρονης στη Βραζιλία σε ελεύθερη πτώση: Την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας (Video)

Haaretz: Τραμπ και Νετανιάχου βαίνουν προς μια ρήξη που θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Μονοψήφια η διαφορά της ΝΔ με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ

rally
ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Δωδώνης: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει πάνω σε θεατές – Τραυματίστηκε 9χρονος (Video)

macron trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από σύνοδο των G7: Η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη» – Το Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτό» μέχρι την Παρασκευή

astynomia klemmena 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κύκλωμα που έκλεβε αυτοκίνητα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε, στα χέρια της ΕΛΑΣ – 13 συλλήψεις

spain-cape-89234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 – Live ο αγώνας για τον 8ο όμιλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 19:35
kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Μονοψήφια η διαφορά της ΝΔ με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ

rally
ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Δωδώνης: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει πάνω σε θεατές – Τραυματίστηκε 9χρονος (Video)

macron trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από σύνοδο των G7: Η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη» – Το Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτό» μέχρι την Παρασκευή

1 / 3