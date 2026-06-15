Τραμπ από σύνοδο των G7: Η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη» – Το Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτό» μέχρι την Παρασκευή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Εβιάν της Γαλλίας που φιλοξενεί τη σύνοδο των G7, είπε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «ολοκληρωμένη».

«Η συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως και το Στενό έχει ήδη ανοίξει εν μέρει», δήλωσε ο Τραμπ στο Εβιάν-Λε-Μπεν της Γαλλίας, εμφανιζόμενος δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

NEW: French President Emmanuel Macron praises President Trump's peace deal between the United States and Iran:



"We are ready to take our fair share of the burden and be part of the commitment of the international community."



"It's a very important step towards peace but as well… pic.twitter.com/Y15bLlNABx — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Η πλωτή οδός θα είναι «εντελώς ανοιχτή» μέχρι την Παρασκευή, δεσμεύτηκε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι «τα πήγαμε πολύ καλά με το Ιράν» στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Ένιωσα άσχημα που έπρεπε να επιστρέψουμε και να επιτεθούμε για δύο νύχτες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

«Συμφώνησαν σε αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η «ισχυρή αστυνόμευση» θα επιβάλει τη συμφωνία.

«Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καλή σχέση… και αν δεν την αποκτήσουμε, θα επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν θα λάβει ελάφρυνση από τις κυρώσεις μόνο εάν «κάνει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει».

«Είναι πραγματικά θέμα συμπεριφοράς. Αν κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν, αυτό αρχίζει να ισχύει», είπε.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί στην επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Τραμπ, μιλώντας παράλληλα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπαιν, δήλωσε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα έρθει στη Γενεύη για την εκδήλωση.

«Επρόκειτο από την αρχή να το κάνει. Πιθανότατα θα έχω φύγει μέχρι τότε», είπε.

Νωρίτερα, ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Βανς είχαν υπογράψει τη συμφωνία ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα δημοσιευτεί «πολύ σύντομα»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το κείμενο του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα δημοσιοποιηθεί, πιθανώς μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Ερωτηθείς πότε θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πολύ σύντομα. Θα έλεγα – εννοώ, θέλω να δημοσιευτεί επειδή είναι ένα πολύ ισχυρό έγγραφο».

«Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό έγγραφο και θέλω να δημοσιευτεί. Οπότε πιθανώς πολύ σύντομα. Θα έλεγα λίγο μετά την Παρασκευή», είπε.

Πούτιν και Ζελέσνκι είναι ανοιχτοί στο να «κάνουν κάτι» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε την Κυριακή «καλές συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ότι οι δύο ηγέτες φαίνονται ανοιχτοί στο να κάνουν κάτι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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