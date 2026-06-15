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15.06.2026 17:38

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

15.06.2026 17:38
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Το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, στην Ελβετία, απ’ όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στη γαλλική πλευρά της λίμνης Λεμάν, στο Εβιάν, για τη σύνοδο κορυφής της G7.

Στο «ραντεβού» των ηγετών των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών αναμένεται ότι θα κυριαρχήσουν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, θέματα εμπορίου και τεχνολογίας.

Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

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