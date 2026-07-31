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31.07.2026 09:10

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά σε Διαμαντοπούλου για Αυγή και Κόκκινο

31.07.2026 09:10
KOUMOUNDOUROU

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Διαψεύδει ο Γραμματέας Οργανωτικού της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος όσα υποστήριξε η Άννα Διαμαντοπούλου για οφειλές του κόμματος σε εργαζόμενους σε Αυγή και Κόκκινο.

Ο Γιάννης Μπουλέκος στην ανάρτησή του επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Η πραγματικότητα είναι μία: τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα».

«Από το 2010 το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειστεί ούτε μισό ευρώ. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στο τοκοχρεολύσιο. Έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Δεν χρωστάει στους ανθρώπους του. Σας θυμίζω ότι ο κος Τσίπρας έφυγε από ένα κόμμα που ακόμα δεν έχουν ξεπληρώσει τους εργαζόμενους στην Αυγή ή, στο Κόκκινο ραδιόφωνο. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει πάρει 1 ευρώ δάνειο, αλλά αποπληρώνει από την κρατική επιχορήγηση τα δάνειά του» είπε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας νωρίτερα το πρωί στο Mega.

Όλη η ανάρτηση Μπουλέκου

«Κ. Διαμαντοπούλου, η σημερινή διοίκηση της Αυγής και του Κόκκινου έχει πληρώσει όλα τα δεδουλευμένα…

Η κ. Διαμαντοπούλου, επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επέλεξε να αναφερθεί στην ΑΥΓΗ και το «Στο Κόκκινο» με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με υπευθυνότητα και σχέδιο, κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα.

Η πραγματικότητα είναι μία: τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Η ΑΥΓΗ και το «Στο Κόκκινο» αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον δημόσιο διάλογο».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 09:39
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