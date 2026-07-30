Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα… έξυπνα γυαλιά με την κάμερα που φορούσε στα νησιά

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Θέση πήρε ο υπουργός Υγείας για την κριτική που δέχθηκε για τα «έξυπνα» γυαλιά που φορούσε κατά τις επισκέψεις του στη Λήμνο και τη Λέρο, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε χρήση της ενσωματωμένης κάμερας, παραδέχθηκε ωστόσο ότι πρόκειται για μοντέλο της Meta.
Σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα γυαλιά είναι προσωπική του αγορά, κόστισαν 600 ευρώ και αποκτήθηκαν από νόμιμο κατάστημα. Όπως διευκρίνισε, τα επέλεξε επειδή του αρέσουν αισθητικά και σκοπεύει να συνεχίσει να τα φορά.
Ο υπουργός απέρριψε τα σχόλια περί καταγραφής πολιτών χωρίς τη συναίνεσή τους υποστηρίζοντας ότι τα γυαλιά διαθέτουν εμφανή φωτεινή ένδειξη, η οποία ενεργοποιείται όταν λειτουργεί η κάμερα. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της συσκευής, η εγγραφή διακόπτεται σε περίπτωση που ο χρήστης επιχειρήσει να καλύψει τη φωτεινή ένδειξη.
«Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται», σημείωσε. Πρόκειται, πάντως, για τον ισχυρισμό του ίδιου σχετικά με τη λειτουργία και τη συμμόρφωση της συσκευής με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του χρησιμοποίησε τα γυαλιά μόνο ως συσκευή Bluetooth και όχι ως κάμερα.
Ως ένδειξη ότι το δημοσιευμένο υλικό δεν προήλθε από τα γυαλιά, επισήμανε ότι εμφανίζεται ο ίδιος στα σχετικά πλάνα, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί σε βίντεο που είχε καταγραφεί από συσκευή την οποία φορούσε.
Πρόσθεσε επίσης ότι στις επισκέψεις βρίσκονταν τηλεοπτικά συνεργεία και εκπρόσωποι τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι κατέγραφαν τις δραστηριότητες, σε ορισμένες περιπτώσεις και με ζωντανές μεταδόσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν δημοσιεύθηκε κανένα πλάνο προερχόμενο από τα γυαλιά.
Στην ανάρτησή του, ο υπουργός επιτέθηκε στους επικριτές του, κάνοντας λόγο για «υποκρισία» και «πρωτογονισμό». Υποστήριξε ότι τα έξυπνα γυαλιά πρόκειται να γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα τόσο συνηθισμένα όσο και τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα.
«Το να πολεμούν την πρόοδο δεν τους καθιστά προοδευτικούς, αλλά πρωτόγονους», έγραψε, προσθέτοντας ότι αρκετοί από εκείνους που σήμερα αντιδρούν ενδέχεται σύντομα να χρησιμοποιούν παρόμοιες συσκευές.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέκρινε επίσης την κριτική που δέχεται με τη στάση απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι καταγράφει με το κινητό της πολίτες, αστυνομικούς και πολιτικούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους και στη συνέχεια δημοσιοποιεί το υλικό.
Ο υπουργός κατέληξε ότι θα συνεχίσει να φορά τα γυαλιά, καθώς, πέρα από την αισθητική τους, τα θεωρεί και μέσο προσωπικής προστασίας. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που προκύψει περιστατικό το οποίο αφορά την ασφάλειά του, θα μπορεί να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων.
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