Καταστροφή δίχως τέλος: 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τις φωτιές στην Κρήτη

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Περίπου 45.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τις φωτιές που ξέσπασαν στην Κρήτη το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026.

Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026 καίγοντας μεγάλες εκτάσεις γης.

Η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr υπολόγισε με τη βοήθεια δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus τις τις καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Η εικόνα λήφθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.

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