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30.07.2026 18:44

Θρήνος στην κηδεία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Ρέθυμνο

30.07.2026 18:44
manolis

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Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε στο Γερακάρι Ρεθύμνου η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που βρήκε τον θάνατο στο μέτωπο, μαζί με τον συνάδελφο του Παντελή Διαμαντάκη.

Σε μία ελάχιστη αναγνώριση της αυτοθυσίας του το φέρετρο του καλύφθηκε με την ελληνική σημαία. O Μανώλης Στρατιδάκης ήταν και πρόεδρος του Γερακαριού. Οι συγχωριανοί του τον αποχαιρέτησαν μαυροντυμένοι.

Το παρών στη κηδεία έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο γραμματάς της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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