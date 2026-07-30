«Να μην ξαναζήσουμε τέτοιο δράμα» – Η μαρτυρία του ψαρά που απεγκλώβισε 30 άτομα από τον Άγιο Παύλο 

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Περίπου 30 άτομα απεγκλωβίστηκαν την Τετάρτη (29/7) από την περιοχή του Άγιου Παύλου στην Κρήτη.

Ο ειδυλλιακός παραλιακός οικισμός μετατράπηκε σε πύρινη κόλαση. Οι φλόγες έφτασαν στις ταβέρνες και τα καταλύματα που βρίσκονταν στην ακτή. Οι άνεμοι λυσσομανούσαν με 160 χλμ την ώρα. Φιάλες υγραερίου έσκαγαν.

«Ήταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», περιέγραψε στο cretalive ο Νίκος Ματθαιάκης ψαράς από την Αγία Γαλήνη, που συμμετείχε στην επιχείρηση εκκένωσης.

«Ήταν στη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ“. Πλησίασα με το καϊκάκι. Είμαι κατεχιάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο», συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Ματθαιάκης έκανε τρία δρομολόγια για να παραλάβει τους εγκλωβισμένους. «Ήταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένοι. Ήταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό».

Ο Νίκος Ματθαιάκης τους μετέφερε στο λιμάνι του «Αγίου Σπυρίδωνα» και από εκεί επιβιβάστηκαν στο φουσκωτό 1005 και στο περιπολικό ΠΛΣ 624 του Λιμενικού Σώματος.

Δεν ήταν η πρώτη φωτιά που έζησε φωτιά αλλά πρώτη φορά ένιωσε σε τέτοιο βαθμό την τρωτότητα των ανθρώπων. «Κάνω τον ψαρά από τότε που γεννήθηκα… Και ο πατέρας μου ψαράς. Έχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να “σκάνε”. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς, να πάρουμε φωτιά».

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