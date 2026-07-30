Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο – Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης

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Οδύνη επικρατεί και στο Αγρίνιο μετά τον τραγικό χαμό ενός 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής στο Γύθειο.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.

Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο, με τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Όπως αναφέρει το agrinopress, ο νεαρός αξιωματικός ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Αγιο Κωνσταντίνο, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του, και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση.

Ο 27χρονος πυροσβέστης είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

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