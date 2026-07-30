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30.07.2026 10:40

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα»

30.07.2026 10:40
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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας αφήσει πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μέχρι το ξεκίνημα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραμένει στο κυκλαδίτικο νησί -το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε– συνεχίζοντας να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της εκεί.

Το βράδυ της Τετάρτης (29/7), η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

«I thought I knew love… and then I became a mother» («Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα») έγραψε λίγη ώρα αργότερα, σε νέο Instagram Story.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα πριν από λίγους μήνες, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Όπως είχε αναφέρει πολλάκις και η ίδια δημοσίως, η μητρότητα ήταν ένα «ταξίδι» που λαχταρούσε να βιώσει και πλέον, απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της, Ξένια.

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