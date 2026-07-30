Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας αφήσει πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μέχρι το ξεκίνημα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραμένει στο κυκλαδίτικο νησί -το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε– συνεχίζοντας να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της εκεί.
Το βράδυ της Τετάρτης (29/7), η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.
«I thought I knew love… and then I became a mother» («Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα») έγραψε λίγη ώρα αργότερα, σε νέο Instagram Story.
Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα πριν από λίγους μήνες, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Όπως είχε αναφέρει πολλάκις και η ίδια δημοσίως, η μητρότητα ήταν ένα «ταξίδι» που λαχταρούσε να βιώσει και πλέον, απολαμβάνει κάθε στιγμή με την κόρη της, Ξένια.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών
Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» της Αμερικής! (Video)
Μαρία Διακοπαναγιώτου: «Ένιωθα δυστυχισμένη σε όποια δουλειά κι αν ήμουν – Έφερνα τον θυμό στο σπίτι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.