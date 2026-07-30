Μαρία Διακοπαναγιώτου: «Ένιωθα δυστυχισμένη σε όποια δουλειά κι αν ήμουν – Έφερνα τον θυμό στο σπίτι»

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Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και τη δυσαρέσκεια που ένιωθε για κάππια περίοδο μέσα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο μίλησε η Μαρία Διακοπαναγιώτου, επισημαίνοντας ότι για τρία χρόνια ένιωθε ότι δεν ήθελε να κάνει τίποτα, καθώς καμιά δουλειά δεν την ικανοποιούσε.

«Πριν κάνουμε τις “Καρέκλες” με τον Πάνο Παπαδόπουλο, τα τρία προηγούμενα χρόνια δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν μου άρεσε τίποτα. Έβλεπα πως, σε όποια δουλειά κι αν ήμουν, ένιωθα δυστυχισμένη, ήμουν αγριεμένη, έφερνα τον θυμό μου και στο σπίτι» είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Gala, υπογραμμίζοντας ότι πλέον, η κατάσταση έχει αλλάξει, με την ίδια να έχει βρει, πια, ηρεμία τόσο στη δουλειά της όσο και μέσα της.

«Αποφάσισα λοιπόν να κάνω τα πράγματα όπως θέλω εγώ. Αυτό είχε κάποιο κόστος, αλλά τώρα είμαι φανταστικά, τα έχω βρει πάρα πολύ με εμένα, με τους άλλους, με ό,τι πρόκειται να έρθει, με το τι λέω και πως το λέω. Απλά το άλλαξα. Πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να κοιτάξεις μέσα σου, να παραδεχτείς κάποια πράγματα, να δεις τι είναι δικό σου και τι δεν είναι -κάνω ψυχοθεραπεία εννοείται- και να τολμήσεις να πάρεις κι έναν δρόμο που δεν έχεις ξαναπάρει για να δεις τι μπορεί να υπάρχει κι εκεί. Μπορεί να μην είναι η φάση σου, αλλά μπορεί να είναι και πιο ωραίο» τόνισε.

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