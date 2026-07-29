Τζάρεντ Λέτο: Αρνείται τις καταγγελίες δέκα γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση

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Ο Τζάρεντ Λέτο αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες δέκα γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, οι οποίες παρουσιάζονται σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν την περίοδο μεταξύ 2002 και 2016.

Δύο από τις γυναίκες καταγγέλλουν ότι ο ηθοποιός και τραγουδιστής τούς επιτέθηκε σεξουαλικά όταν εκείνες ήταν 17 ετών.

Μία ακόμη γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Λέτο την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών.

Η μαρτυρία για άσεμνα τηλεφωνήματα

Άλλη γυναίκα αφηγείται ότι, όταν ήταν 16 ετών, δέχθηκε επανειλημμένα άσεμνα τηλεφωνήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της, της έκανε και πρόταση γάμου.

Παράλληλα, τέσσερις ακόμη γυναίκες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών τους με τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars.

Η απάντηση του Τζάρεντ Λέτο

Ο 54χρονος ηθοποιός απορρίπτει πλήρως τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν.

«Δεν έχω επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν, σε όλη μου τη ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς», προσθέτει στη δήλωσή του.

Το ντοκιμαντέρ του BBC

Εννέα από τις δέκα γυναίκες μιλούν δημοσίως για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret».

Οι μαρτυρίες τους καλύπτουν χρονικό διάστημα 14 ετών, από το 2002 έως το 2016.

Οι παλαιότερες καταγγελίες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογες καταγγελίες.

Την προηγούμενη χρονιά, το αμερικανικό περιοδικό Air Mail είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες γυναικών που κατηγορούσαν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί και τότε όσα του καταλόγιζαν.

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