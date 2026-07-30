Ζωνιανά: «Απόβαση» 28 κλιμάκιων από την Αθήνα για ελέγχους σε κτηνοτροφικά μητρώα, συνοδεία 200 αστυνομικών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Τετάρτη, 29/7, στα Ζωνιανά της Κρήτης, μεγάλη επιχείρηση με αντικείμενο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί έως και το Σάββατο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, για την επιχείρηση μετέβησαν στην περιοχή 28 κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, καθώς και περίπου 200 αστυνομικοί από υπηρεσίες όλης της Κρήτης. Οι έλεγχοι της πρώτης ημέρας διήρκεσαν περισσότερες από οκτώ ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται περίπου 178 κτηνοτροφικά μητρώα που αφορούν κτηνοτρόφους των Ζωνιανών. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, στη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκαν αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, ακόμη και προπηλακισμοί. Ορισμένοι από τους κτηνοτρόφους αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο και ζήτησαν την αποχώρηση των αστυνομικών, ενώ άλλοι συνεργάστηκαν με τα κλιμάκια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Τετάρτη ελέγχθηκαν περίπου 70 μητρώα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη (Video)

Ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην Κρήτη: Δύο πυροσβέστες νεκροί, 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν, κάηκαν σπίτια (Videos)

Οκτώ συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη τη χώρα – Μεταξύ των συλληφθέντων ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Πάρου











