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30.07.2026 00:53

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί πιθανή μια «μαζική» ρωσική επίθεση τις επόμενες ώρες

30.07.2026 00:53
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη, 29/7, πως θεωρεί ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να εξαπολύσει η Ρωσία «μαζική» επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.

«Οι Ρώσοι προετοίμαζαν εδώ και μέρες μια μαζική επίθεση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επίθεση να γίνει αυτή τη νύχτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους συμμάχους να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του: «Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσουν πλήρως τι συμβαίνει, ότι η προστασία ανθρώπινων ζωών εξαρτάται άμεσα από την προθυμία τους – ή την απροθυμία τους – να προμηθεύσουν πυραύλους (για τα συστήματα) αντιαεροπορικής άμυνας».

«Αυτό αφορά πρωτίστως τις ΗΠΑ και τους εταίρους που διαθέτουν πυραύλους για τα συστήματα Patriot και είναι σε θέση να υποστηρίξουν την άμυνά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 01:55
zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί πιθανή μια «μαζική» ρωσική επίθεση τις επόμενες ώρες

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