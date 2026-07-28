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28.07.2026 19:05

Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ: «Στο τραπέζι» Patriot και διπλωματία

28.07.2026 19:05
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Θετικά αποτίμησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «καλή» και γνωστοποιώντας ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν τα συστήματα Patriot και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η πιθανότητα να δοθούν άδειες για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot. Παράλληλα, έκανε λόγο και για «ορισμένες ακόμη ιδέες» που συζητήθηκαν, οι οποίες, όπως σημείωσε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία.

«Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία, είναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας τους. Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθερή υποστήριξή τους», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο της Ουκρανίας».

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