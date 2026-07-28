Γιατί το Ιράν δεν βιάζεται να επιστρέψει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν διατηρεί στάση ισχύος εν μέσω της προσωρινής παύσης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνούμενο την ύπαρξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι μπορούν να αντέξουν τις αμερικανικές πιέσεις, ποντάροντας στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Παρά την τρέχουσα ηρεμία, οι αναλυτές προειδοποιούν για την πιθανότητα νέας κλιμάκωσης, καθώς η ιρανική οικονομία παραμένει ευάλωτη στην αστάθεια και στις κυρώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να επαναφέρει τις αεροπορικές επιδρομές αν το Ιράν δεν αποδεχθεί έναν συμβιβασμό για τη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί απευθείας διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, αναγνωρίζοντας μόνο τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν και του Κατάρ.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους και επιδιώκουν την επίσημη αναγνώριση του ελέγχου τους στα Στενά του Ορμούζ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εν μέσω μιας προσωρινής παύσης των εχθροπραξιών, οι ηγέτες του Ιράν εκτιμούν ότι μπορούν να αντέξουν περισσότερες πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και ότι διαθέτουν πλεονέκτημα λόγω του ελέγχου που ασκούν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αναλυτές.

Τις τελευταίες ημέρες, ο ουρανός του Ιράν έχει απαλλαγεί από τον ήχο των εκρήξεων και των αεροπορικών επιδρομών, έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες νέων συγκρούσεων με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και ότι δεν βιάζονται να συνομιλήσουν απευθείας με τους Αμερικανούς.

Αντίθετα, σύμφωνα με τους New York Times, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος, με στρατιωτικούς αξιωματούχους να προβάλλουν τις επιτυχίες τους στο πεδίο της μάχης και διπλωμάτες να απορρίπτουν τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις.

Η ρητορική που προέρχεται από την Τεχεράνη δείχνει ότι η ιρανική ηγεσία φαίνεται άνετη με την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την παρούσα κατάσταση του πολέμου με τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι μπορεί να αντέξει μια νέα κλιμάκωση και ότι διαθέτει μοχλούς πίεσης απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ. Το αποτέλεσμα που φαίνεται να επιδιώκει περισσότερο το Ιράν είναι η αναγνώριση του ελέγχου του στα Στενά του Ορμούζ — μια παραχώρηση που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρνηθεί να κάνουν.

Η Τεχεράνη θεωρεί ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της

Παρά τις δηλώσεις ισχύος, η αβεβαιότητα για το αν θα επικρατήσει ανά πάσα στιγμή ο πόλεμος ή η ειρήνη αποτελεί πρόκληση για το Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές. Οι εχθροπραξίες μπορεί να ξεσπάσουν ξανά οποιαδήποτε στιγμή, μια οριστική συμφωνία φαίνεται μακρινή και η ιρανική οικονομία πιθανότατα θα επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω της αστάθειας, των καταστροφών του πολέμου και του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Ο Ραμαζάν Σαρίφ, πρώην εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε την Κυριακή ότι ο «εχθρός» του Ιράν έχει «υποστεί στρατηγική ήττα σε κάθε βήμα», σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Ιρανοί διπλωμάτες αντέδρασαν με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στην παύση των μαχών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έδωσαν την εντύπωση ότι είναι διατεθειμένοι για συμβιβασμό.

«Στην παρούσα φάση, αυτό που υπάρχει δεν μπορεί να περιγραφεί ως κατάπαυση του πυρός», δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετά τη διακοπή των μαχών για αρκετές ημέρες.

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε ζητήσει μια παύση προκειμένου να πραγματοποιηθούν συνομιλίες και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις.

Ο κ. Μπαγαΐ το αρνήθηκε. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», δήλωσε, αν και αναγνώρισε ότι το Πακιστάν και το Κατάρ μεσολαβούν μεταξύ των δύο πλευρών, σε δηλώσεις του προς την αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση, οι οποίες μεταδόθηκαν ευρέως από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Ο κ. Μπαγαΐ έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο της Αμερικής εναντίον του Ιράν «τέλμα που δημιούργησαν οι ίδιοι».

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Όπως δήλωσε, οι διαπραγματεύσεις του Ιράν αφορούν το Ομάν και τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ — της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, την οποία το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

«Πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος τους, ότι μπορούν να απορροφήσουν τον πόνο και την πίεση πιο αποτελεσματικά από τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι τελικά εκείνος θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους — χωρίς καμία παραχώρηση από τη δική τους πλευρά», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπριου, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στην Eurasia Group, εταιρεία συμβούλων πολιτικού κινδύνου.

Η πρόσφατη επανέναρξη των συγκρούσεων προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας το κόστος στα πρατήρια καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα τις τελευταίες ημέρες, μετά την παύση των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Όμως το Ιράν κινδυνεύει να υπερβεί τα όρια, δήλωσε ο κ. Μπριου. Για τον κ. Τραμπ, η κλιμάκωση του πολέμου είναι πιο ελκυστική από την αποδοχή μιας συμφωνίας που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των Στενών, πρόσθεσε. Παράλληλα, άλλες χώρες είναι απίθανο να αποδεχθούν την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές, εφόσον το Ιράν μπορέσει να αποδεχθεί έναν συμβιβαστικό διακανονισμό για το μέλλον της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού.

«Διαφορετικά, ο Τραμπ θα επιστρέψει στις αεροπορικές επιδρομές — που αποτελούν σαφώς την προτιμώμενη μορφή διπλωματίας του — προκειμένου να τους αναγκάσει να υποχωρήσουν, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην ήδη πληγείσα ιρανική οικονομία και στις εναπομείνασες στρατιωτικές δυνατότητές της», δήλωσε ο κ. Μπριου.

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Τραμπ στον Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος το Ισραήλ δεν θα υπήρχε – Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι κάνει το Ιράν

Πιέσεις σε δημοσιογράφους μέσω επιστράτευσης καθώς πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για διαφθορά στην Ουκρανία

Σεισμός στην Ιαπωνία: Εγκλωβισμένοι μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο, φόβοι για νεκρούς – Ζημιές σε υποδομές, πάνω από 50 τραυματίες (Photos/Videos)