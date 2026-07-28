Μητσοτάκης σε πολίτες της Λέρου: Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά

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«Εδώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο.

«Τίποτα εδώ στα νησιά δε θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση: η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Ως φύλακες των συνόρων μας πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς γιατί ουδέποτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας».

Και συνέχισε: «Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας όχι για αυτά που κάναμε – αυτά είναι το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας ώστε όταν προδιαγράψουμε τον αναπτυξιακό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 πάλι θα μπορείτε να μας εμπιστευτείτε γιατί θα θυμηθείτε ότι αυτά τα οποία σας είπαμε τα έχουμε κάνει – Και εδώ τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης έγιναν από μικρές, μεσαίες και τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες. Το επόμενο διάστημα και μέσα στο 2027 θα γίνει η επόμενη μεγάλη διαπραγμάτευση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό και 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ε.Ε όταν θα παρθούν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της Ελλάδας. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για την πατρίδα».

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