Σύρος: Το ζευγάρι επιμένει ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας – «Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς τη γυναίκα μου» είπε ο 41χρονος στην απολογία του, ελεύθερη η 30χρονη

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Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του 41χρονου και της συζύγου που κατηγορούνται για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού στη Σύρο. Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Το ζευγάρι επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεν είχε καμία πρόθεση να αφαιρέσει ζωή. Στην απολογία του ο 41χρονος ανέφερε ότι τη χτύπησε μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι με το οποίο έκοβε τυρί.

«Μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα μένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», κατέθεσε σύμφωνα με το cyclades24.

Υποστήριξε ότι σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι ήταν η διασώστρια

Μόλις η διασώστρια κατέρρευσε, έτρεξε να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως υποστήριξε πίστευε ότι ήταν η Δέσποινα, μια γνωστή του και όταν διαπίστωσε ότι ήταν η Βάγγυ Ζαγοριανού σοκαρίστηκε.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων απομόνωσε καρέ στο οποίο φαίνεται το μπουφάν της 41χρονης να έχει χτυπηθεί από το μαχαίρι ενώ βγαίνει από το σπίτι, προκειμένου να αντικρούσουν στον ισχυρισμό της δικηγόρου της οικογένειας του θύματος ότι δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα πριν καταρρεύσει.

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στη Βάγγυ Ζαγοριανού, στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης. Συντετριμμένοι ο πρώην σύζυγός της και τα δύο ανήλικα παιδιά της, το κοριτσάκι της ντυμένο στα λευκά ενώ το αγοράκι μαυροφορεμένο, οι γονείς της, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι.

Τι είπε η σύζυγός του

Πρώτη απολογήθηκε η σύζυγος του 40χρονου, βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, κάτι που αξιολογείται από τις δικαστικές Αρχές, μέσα από το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Η 30χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαυροφορεμένη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια την απείλησε -όπως υποστήριξε- και άρχισε να φωνάζει. Εκείνη την ώρα ο σύζυγός της βρισκόταν στην τραπεζαρία, η οποία έχει άμεση οπτική επαφή με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη, άκουσε τις φωνές της συζύγου του, πλησίασε και νομίζοντας ότι επρόκειτο για εισβολέα, ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

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