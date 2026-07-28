Σύρος: Το σενάριο της ληστείας, η άφιξη με καλυμμένα χαρακτηριστικά και τα 7 δευτερόλεπτα που έμεινε η 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη φονική καταδίωξη

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Τα επτά δευτερόλεπτα που αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό ότι έμεινε η διασώστρια του ΕΚΑΒ στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, πριν αποχωρήσει καταδιωκόμενη και βρεθεί θανάσιμα τραυματισμένη έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών.

Το βασικό ερώτημα γιατί πήγε η 41χρονη στο συγκεκριμένο σπίτι, ακόμη δεν έχει απαντηθεί με βεβαιότητα.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι έφτασε με σκοπό τη ληστεία. Έως τώρα, όμως, το εν λόγω σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας καθώς η αστυνομία μέχρι στιγμής βασίζεται στις καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό.

Οι δύο αναπαραστάσεις που έχουν γίνει δεν αποκάλυψαν αντιφάσεις στα όσα κατέθεσε το ζευγάρι, το οποίο και υποστηρίζει ότι η διασώστρια βρέθηκε έξω από το σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία.

Τι δείχνει το βίντεο με την άφιξη της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας στη Σύρο καταγράφει τη 41χρονη να φτάνει έξω από την κατοικία λίγο μετά τις 17:00. Φορά μαύρα ρούχα, μπλε χειρουργικά γάντια, γυαλιά και κάλυμμα στο κεφάλι, ενώ έχει μαζί της ένα σακίδιο. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα στέκεται έξω από την πόρτα, φαίνεται να αφουγκράζεται το εσωτερικό και στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι, αφού προηγουμένως έχει αφήσει το σακίδιο σε μια γωνία του μπαλκονιού.

Η γυναίκα φαίνεται στο βίντεο να κρατά ένα μεγάλο μαχαίρι. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το σενάριο ότι δεν πήγε στην κατοικία για μια απλή συζήτηση. Είχε σκοπιμότητα βιαιπραγίας ή απειλής, χωρίς όμως να υπάρχει σαφή απάντηση για τα κίνητρά της, ή τα αίτια που την έφεραν σε αυτό το σημείο.

Η πόρτα ανοίγει και η 41χρονη βρίσκεται στο εσωτερικό. Επτά δευτερόλεπτα αργότερα βγαίνει σε συνθήκες πανικού από το σπίτι, αρπάζει το σακίδιό της που είχε αποθέσει δίπλα από την πόρτα και κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια. Δευτερόλεπτα μετά, ο 41χρονος βγαίνει και αυτός από την οικία και την καταδιώκει.

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα επιτέθηκε πρώτα στη σύζυγο του 41χρονου και ότι εκείνος άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα για να την υπερασπιστεί. Κατά τη δική τους εκδοχή, η 41χρονη είχε φτάσει με πρόθεση να τους ληστέψει και προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό στη γυναίκα του ζευγαριού.

Οικογένεια 41χρονης: Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν επιθετικό, όχι αμυντικό

Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος αμφισβητεί έντονα τον ισχυρισμό περί άμυνας. Η δικηγόρος της υποστηρίζει ότι ο εξαιρετικά μικρός χρόνος παραμονής της 41χρονης μέσα στην κατοικία δεν αρκεί για να έχουν συμβεί όλες οι κινήσεις που περιγράφει το ζευγάρι.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σε συνέχεια της αναπαράστασης των επτά (7) δευτερολέπτων εντός της οικίας των κατηγορουμένων, παρουσία των Ανακριτικών Αρχών, δηλώνουμε ότι παραμένουμε ακλόνητοι και ακόμα πιο πεπεισμένοι ότι το μοιραίο χτύπημα στην άτυχη θανούσα επήλθε εκτός της οικίας και σε απόσταση από αυτήν τουλάχιστον 50 – 70μ. Ενισχύεται σημαντικά η θέση μας ότι πρόκειται για επιθετικό και όχι αμυντικό χτύπημα».

Η καταδίωξη συνεχίστηκε έξω από την κατοικία. Η 41χρονη βρέθηκε περίπου 70 μέτρα μακριά, έχοντας δεχθεί μία μαχαιριά στον θώρακα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το τραύμα προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα και οδήγησε στον θάνατό της.

Κρίσιμο για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού πού δόθηκε το θανάσιμο χτύπημα

Το ακριβές σημείο στο οποίο δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την έρευνα. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι η 41χρονη πιθανότατα τραυματίστηκε αφού είχε ήδη φύγει από το εσωτερικό του σπιτιού και ενώ καταδιωκόταν.

Το σημείο αυτό θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για το κατηγορητήριο με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπο το ζευγάρι, καθώς αν αποδειχθεί ότι η θανατηφόρα μαχαιριά δόθηκε εκτός σπιτιού και ενώ η γυναίκα καταδιωκόταν ασθενεί το σενάριο της άμυνας και η κατηγορία θα μετατραπεί από θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Σύρου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύει το ελαφρυντικό περί άμυνας.

Και η πλευρά της οικογένειας του θύματος θέτει ζήτημα μεταβολής της κατηγορίας. Η πληρεξούσια δικηγόρος του πρώην συζύγου και των παιδιών της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή, έχοντας εξετάσει εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό καρέ-καρέ, υποστηρίζει ότι η απαγγελθείσα κατηγορία πρέπει να αναβαθμιστεί από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Την ίδια ώρα, η ανακρίτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, διέταξε νέα αυτοψία στον χώρο όπου η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Η ανακρίτρια έχει επίσης διατάξει την άρση τηλεφωνικών απορρήτων και ενδεχομένως και από εκεί να υπάρξουν χρήσιμες πληροφορίες που να φωτίσουν περαιτέρω τους λόγους της παρουσίας της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού.

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