Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο», αναφέρει η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Όπως προσθέτει ο πρωθυπουργός: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν».

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Σαμαράς: Η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας

ΚΚΕ: Να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση



ΣΥΡΙΖΑ για τους νεκρούς πυροσβέστες: Βαθιά θλίψη, το περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα του Σώματος









