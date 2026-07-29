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29.07.2026 21:46

Περιχαρής στη Λάρισα η Καρυστιανού, παρά τους κλυδωνισμούς στο κόμμα της

29.07.2026 21:46
karystianou

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Περιχαρής εμφανίστηκε η πρόεδρος της Μαρία Καρυστιανού παρά τους κλυδωνισμούς στην Ελπίδα για την Δημοκρατία.

Η Μαρία Καρυστιανού πόζαρε με συνεργάτιδα της στο αμάξι στον δρόμο για τη Λάρισα. «Λάρισα ερχόμαστε», έγραψε.

Ο Θανάσης Αυγερινός μετά από έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσε την παραίτηση του από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Η παραίτηση Αυγερινού

Ο γνωστός δημοσιογράφος κατήγγειλε ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούσαν «παράλληλο γραφείο Τύπου». 

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές –οι εχθροί τα ξέρουν ήδη– ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία”, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές».

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