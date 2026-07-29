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29.07.2026 22:43

Τσίπρας: Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών μάς γεμίζει βαθιά θλίψη

29.07.2026 22:43
tsipras

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Συλλυπητήριο μήνυμα απηύθυνε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στους συγγενείς των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.

«Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, μας γεμίζει βαθιά θλίψη.

Και οι τρεις έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τα αγαθά και το περιβάλλον.

Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως Πολιτεία απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, εποχικούς ή μόνιμους πυροσβέστες.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

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