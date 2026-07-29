ΑΕΚ: Στους ισχυρούς των playoffs του Champions League μετά το «θαύμα» της Άαρχους

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Ένα μεγάλο «δώρο» στην ΑΕΚ έκανε η Άαρχους, η οποία πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Λεχ Πόζναν και εξασφάλισε στην Ένωση θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Δανίας είχε γνωρίσει βαριά εντός έδρας ήττα με 4-1 από τη Λεχ Πόζναν, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League.

Παρά το μεγάλο εις βάρος της σκορ, η Άαρχους ανέτρεψε τα δεδομένα στη ρεβάνς επί πολωνικού εδάφους, φέρνοντας παράλληλα την ΑΕΚ πιο κοντά στο όνειρο της συμμετοχής στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Σκανδιναβοί, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Γενς Γιόνσον στο αρχικό σχήμα, επικράτησαν με 3-0 στην κανονική διάρκεια και έστειλαν την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο επιπλέον ημίωρο, οι δύο ομάδες πέτυχαν από ένα γκολ, με το τελικό 4-1 να οδηγεί την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η Άαρχους αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, επικράτησε με 4-3 και ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League.

Τι σημαίνει η πρόκριση για την ΑΕΚ

Ο αποκλεισμός της Λεχ Πόζναν ευνόησε άμεσα την ΑΕΚ, η οποία θα τοποθετηθεί πλέον στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα playoffs του Champions League.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει θεωρητικά τις πιθανότητες της Ένωσης να έχει μία ευνοϊκότερη κλήρωση στην τελευταία προκριματική φάση, πριν από τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β’ προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Β’ Αγ. (Α’ Αγ.)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. 2-2 κ.δ. (1-1)

Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν. 2-2 κ.δ./παρ. (3-3)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 6-5 πέν. 1-0 κ.δ./παρ. (0-1)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 1-0 (0-0)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 3-4 πέν. 0-3 κ.δ/1-4 παρ.(4-1)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 2-2 (0-1)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 2-0 (1-2)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) (4-0)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (0-1)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) (2-0)

Τα ζευγάρια της Γ’ προκριματικής φάσης

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μιάλμπι (Σουηδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Ααρχους (Δανία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)

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