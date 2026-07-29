Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Πότε θα κοντραριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το πλήρες πρόγραμμά τους

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Στην έδρα της Μπασκόνια θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν της Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Παρί.

Η Λίγκα ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμά της, από το οποίο προκύπτει ότι οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρηθούν την 16η (11 Δεκεμβρίου) και την 28η (12 Φεβρουαρίου) αγωνιστική, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να υποδέχονται το «τριφύλλι» στον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός

1η αγωνιστική: Μπασκόνια (24/9) — Εκτός

2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (29/9) — Εντός

3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (1/10) — Εκτός

4η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (9/10) — Εντός

5η αγωνιστική: Βαλένθια (13/10) — Εκτός

6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (16/10) — Εντός

7η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (23/10) — Εντός

8η αγωνιστική: Μπεσίκτας (28/10) — Εκτός

9η αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (30/10) — Εντός

10η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (6/11) — Εκτός

11η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (12/11) — Εντός

12η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11) — Εκτός

13η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (20/11) — Εντός

14η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11) — Εντός

15η αγωνιστική: Βιλερμπάν (4/12) — Εκτός

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (11/12) — Εντός

17η αγωνιστική: Παρί (15/12) — Εκτός

18η αγωνιστική: Παρτίζαν (18/12) — Εντός

19η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (22/12) — Εκτός

20ή αγωνιστική: Βιλερμπάν (12/1) — Εντός

21η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (8/1) — Εκτός

22η αγωνιστική: Μπασκόνια (13/1) — Εντός

23η αγωνιστική: Παρί (15/1) — Εντός

24η αγωνιστική: Παρτίζαν (22/1) — Εκτός

25η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/1) — Εντός

26η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2) — Εκτός

27η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (5/2) — Εντός

28η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (12/2) — Εκτός

29η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (5/3) — Εκτός

30ή αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (10/3) — Εκτός

31η αγωνιστική: Μπεσίκτας (12/3) — Εντός

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (19/3) — Εντός

33η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (24/3) — Εκτός

34η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (26/3) — Εντός

35η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (31/3) — Εκτός

36η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (6/4) — Εκτός

37η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (9/4) — Εκτός

38η αγωνιστική: Βαλένθια (16/4) — Εντός

Παναθηναϊκός

Αγωνιστική 1: Παρί Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 2: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εντός)

Αγωνιστική 3: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 4: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 5: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εκτός)

Αγωνιστική 6: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 7: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εντός)

Αγωνιστική 8: Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

Αγωνιστική 9: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 10: Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

Αγωνιστική 11: Μπαρτσελόνα (Εντός)

Αγωνιστική 12: Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

Αγωνιστική 13: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)

Αγωνιστική 14: Βαλένθια Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 15: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός Πειραιά (Εντός)

Αγωνιστική 17: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εντός)

Αγωνιστική 18: Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

Αγωνιστική 19: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 21: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 22: Βαλένθια Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 23: Μπάγερν Μονάχου (Εντός)

Αγωνιστική 24: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 25: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 26: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 27: Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

Αγωνιστική 28: Ολυμπιακός Πειραιά (Εκτός)

Αγωνιστική 29: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 30: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εκτός)

Αγωνιστική 31: Παρί Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 32: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)

Αγωνιστική 33: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εκτός)

Αγωνιστική 34: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εντός)

Αγωνιστική 35: Μπαρτσελόνα (Εκτός)

Αγωνιστική 36: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εκτός)

Αγωνιστική 37: Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

Αγωνιστική 38: Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

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