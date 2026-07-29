Ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το Μουντιάλ στην… οικογένεια Κούσνερ και προκαλεί οργή – Έντονη αντίδραση της UEFA, ακραίες σκέψεις για μποϊκοτάζ

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Σάλο και μία τεράστια θεσμική κρίση προκαλεί η σκέψη (ή και ειλημμένη απόφαση κάτι που μένει να φανεί) του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει -επί της ουσίας- τα δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες.

Ηδη από χθες υπήρξαν οι πρώτες έντονες αντιδράσεις, μόλις κυκλοφόρησε το σενάριο από τους The Times και ήρθαν οι νέες αποκαλύψεις που προκαλούν μεγαλύτερη οργή: ο ιδιώτης που φέρεται να είναι ο βασικός υποψήφιος «αγοραστής» είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο μικρός αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ…

Η UEFA αιφνιδιάστηκε από την είδηση, αλλά αμέσως μετά αντέδρασε με ανακοίνωση κατά της FIFA, ενώ και ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, με πρώτη την ισπανική, χαρακτήρισαν «θλιβερή» την κίνηση αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες προγραμματίζουν σειρά διαβουλεύσεων προκειμένου να καθορίσουν κοινή στάση απέναντι στη FIFA και μάλιστα εφ όσον προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο, υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ σε μελλοντική διοργάνωση Μουντιάλ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο με Κούσνερ και JPMorgan

H FIFA σχεδιάζει τη σύσταση νέας εταιρείας στην οποία θα μεταφερθούν τα εμπορικά δικαιώματα των σημαντικότερων διοργανώσεών της. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εισιτήρια και όλες τις σχετικές εμπορικές συμφωνίες. Αν και θα διαθέτει τον έλεγχο της εταιρίας, εξετάζει το σενάριο να διαθέσει ένα ποσοστό της τάξεως του 30% σε ιδιώτες επενδυτές, έναντι ποσού που εκτιμάται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα που θα χάσουν οι ομοσπονδίες.

Σύμφωνα με τους The Times, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διερευνητικές επαφές με τον Τζόσουα Κούσνερ και την JPMorgan Chase.

Ο Ινφαντίνο παρά τις αντιδράσεις της UEFA, έχει τη στήριξη όλων των άλλων ηπειρωτικών ομοσπονδιών και ποντάρει πάνω σε αυτό ώστε να προχωρήσει στο deal.

Και για να τους πείσει, σκέφτεται να βάλει κάθε ομοσπονδία στην εταιρεία όπου θα λαμβάνει ένα ποσοστό συμμετοχής, το οποίο μπορεί να φέρει έσοδα ως και 20 εκατ. δολάρια, χρήματα πολλά παραπάνω από τα έσοδα που έχουν οι περισσότερες ομοσπονδίες των μικρών κυρίως κρατών.

Η νέα επίθεση της UEFA

Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία με αφορμή την απόφαση διεύρυνσης της διοργάνωσης, αλλά και την υπόθεση Μπαλογκάν είχε ξεσπάσει κατά της FIFA και το σενάριο πώλησης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ φέρνει νέο επεισόδιο στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποδυναμώνουν τις κορυφαίες διοργανώσεις της, όπως το Champions League και το Euro, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν σημαντικά τους ποδοσφαιριστές λόγω του ολοένα πιο απαιτητικού αγωνιστικού προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ του Τζάνι Ινφαντίνο και του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, φαίνεται πως έχουν επιδεινωθεί αισθητά. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τσέφεριν δεν είχε ενημερωθεί για το σχέδιο, ενώ η απουσία του από πρόσφατες εκδηλώσεις της FIFA ερμηνεύθηκε ως ακόμη μία ένδειξη της απόστασης που χωρίζει πλέον τις δύο πλευρές.

Αυτό που φοβούνται οι ομοσπονδίες, είναι ότι η είσοδος ιδιωτικών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα της FIFA θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίηση των διοργανώσεων, προκειμένου να αυξηθούν οι αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Και την κίνηση αυτή την «μεταφράζουν» ως κάτι που έχει δρομολογηθεί μυστικά, καθώς εκτιμούν πως δεν ήταν τυχαία η δήλωση του Ινφαντίνο μετά το Μουντιάλ, ότι θα ήθελε να δει μια διοργάνωση με 64 χώρες.

Η UEFA σχολίασε πως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως χρηματοοικονομικό προϊόν, ενώ ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, επισημαίνοντας ότι η FIFA θα συνεχίσει να αποτελεί τον ρυθμιστή του αθλήματος, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως εταιρεία με ιδιώτες μετόχους που θα επιδιώκουν υψηλές οικονομικές αποδόσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι στις εσωτερικές συζητήσεις των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, με εναρκτήριους αγώνες σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ.

Αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί, λόγω των σοβαρών οικονομικών και αγωνιστικών συνεπειών που θα είχε για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, το γεγονός ότι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης αποτυπώνει το βάθος της κρίσης που διαμορφώνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και αναδεικνύει τη σημασία των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.

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