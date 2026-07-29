Φωτιά στον Τύρναβο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (29/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ανοίγοντας ένα ακόμα μέτωπο για την Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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