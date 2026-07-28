Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου – Νο1 στο World Ranking του μήκους

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Την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics στο άλμα εις μήκος κατέκτησε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στην ελίτ του αγωνίσματος.

Το άλμα του στα 8,66 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επίδοση με την οποία ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, του χάρισε την επιστροφή στην πρώτη θέση του World Ranking με 1.370 βαθμούς. Πίσω του βρίσκεται πλέον ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι με 1.368 βαθμούς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, είχε πέσει από την κορυφή μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ωστόσο, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τόσο στον κλειστό, όσο και στον ανοιχτό στίβο, του επέτρεψαν να καλύψει τη διαφορά και να επιστρέψει στο Νο1 της κατάταξης έπειτα από περίπου δέκα μήνες.

Η παγκόσμια κατάταξη της World Athletics διαμορφώνεται βάσει του μέσου όρου των πέντε καλύτερων επιδόσεων κάθε αθλητή σε χρονικό ορίζοντα περίπου ενός έτους και αποτελεί σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση των αθλητών, αλλά και για τις προκρίσεις στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η παγκόσμια δεκάδα στο μήκος

1. Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 1.370 βαθμοί

2. Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) – 1.368 βαθμοί

3. Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 1.332 βαθμοί

4. Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) – 1.326 βαθμοί

5. Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 1.316 βαθμοί

6. Χόρχε Χοντελίν (Κούβα) – 1.278 βαθμοί

7. Γκέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 1.277 βαθμοί

8. Ανβάρ Ανβάροφ (Ουζμπεκιστάν) – 1.250 βαθμοί

9. Ταφαντζουά Τσικόμπα (Ζιμπάμπουε) – 1.250 βαθμοί

10. Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) – 1.244 βαθμοί

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