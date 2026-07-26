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26.07.2026 19:43

Μίλτος Τεντόγλου: Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 8,66 και ετοιμάζεται για Μπέρμιγχαμ (Video)

26.07.2026 19:43
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Το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος ανδρών με άλμα 8,66 μ. ισοφάρισε, την Κυριακή (26/7), ο Μίλτος Τεντόγλου κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος ανδρών, με άλμα στα 8,66 μ., είχε πετύχει ο Λούης Τσάτουμας, τον Ιούνιο του 2007, σε μίτινγκ στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, ο Μίλτος Τεντόγλου άρχισε τον αγώνα του με άλμα στα 8,52 μ., επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση δύο εβδομάδες πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Φυσικά, με αυτή την επίδοση, ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος ανδρών εξασφάλισε τη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Εν συνεχεία, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι έκανε 8,66 μ. στη δεύτερη προσπάθειά του. Ωστόσο, ο άνεμος ήταν ευνοϊκός κατά 2,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και έτσι κατεγράφη ως προσπάθεια, όχι όμως ως ισοφάριση πανελλήνιου ρεκόρ.

Ό,τι δεν έγινε στο δεύτερο άλμα, έγινε στο τρίτο αφού ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» ξανά στα 8,66 μ., αυτή τη φορά με ευνοϊκό άνεμο κάτω από το όριο των 2 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, επομένως η επίδοση αυτή αναγνωρίστηκε ως ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του αγωνίσματος.

Η τέταρτη προσπάθεια δεν του «βγήκε», ωστόσο, είχε άλλα δύο άλματα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο. Ήταν άκυρος στην πέμπτη προσπάθειά του και στην έκτη πήδηξε μέχρι τα 8,64 μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα του.

Για την ιστορία, δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 7,84 μ. ήταν ο Νίκος Σταματονικολός και τρίτος ο 19χρονος Αρσένης Κουλούρης με 7,69 μ..

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