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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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26.07.2026 13:39

Πόλο ανδρών: Η Εθνική έσπασε την κατάρα – Η ιστορική απονομή του πρώτου χρυσού (Video)

26.07.2026 13:39
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Τα φαντάσματα ξορκίστηκαν, οι κατάρες έσπασαν… Η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, η διαχρονικά πιο επιτυχημένη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού, κατάφερε μέσα στο 2026 να πετύχει τα δύο επιτεύγματα που της έλειπαν.

Αρχικά τον Ιανουάριο, με το χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι, ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, της μοναδικής μεγάλης διοργάνωσης όπου δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει μετάλλιο.

Σήμερα στο Σίδνεϊ, η “γαλανόλευκη” πανηγύρισε τον παρθενικό τίτλο της σε μία μεγάλη διοργάνωση, νικώντας 15-14 στον τελικό την Ουγγαρία και κατακτώντας το World Cup.

Μετά από πέντε ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League και Μεσογειακούς Αγώνες), η εθνική γεύτηκε επιτέλους το “νέκταρ” της κορυφής, σε μία στιγμή που όλοι ελπίζουν να αποτελέσει απλώς έναν σημαντικό σταθμό και όχι το ζενίθ αυτής της ομάδας, που έχει ακόμη πολλά να προσφέρει και μεγάλες χαρές να δώσει σε όσους την ακολουθούν, είτε σταθερά είτε περιστασιακά.

Αναλυτικά οι τελικοί της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ

01/06/1997 Παγκόσμιο Κύπελλο Αθήνα ΗΠΑ 5-8

01/07/2018 Μεσογειακοί Αγώνες Ταραγόνα Σερβία 10-12 πεν. (κ.α. 8-8)

08/08/2021 Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο Σερβία 10-13

29/07/2023 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φουκουόκα Ουγγαρία 13-14 πεν. (κ.α. 11-11)

13/04/2025 World Cup Ποντγκόριτσα Ισπανία 14-16

26/07/2026 World Cup Σίδνεϊ Ουγγαρία 15-14

Τα 19 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)
Ασημένιο: 2021
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)
Ασημένιο: 2023
Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)
Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (11 συμμ., 1-2-0)
Χρυσό: 2026
Ασημένια: 1997, 2025
 
WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)
Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)
Ασημένιο: 2018
Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013

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