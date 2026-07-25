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25.07.2026 23:00

Καραλής: Έκτος σερί τίτλος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

25.07.2026 23:00
karalis

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Ο Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ) επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση και κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, ξεπερνώντας τα 5,80 μέτρα στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που προερχόταν από το άλμα στα 5,95 μ. στο Diamond League του Λονδίνου, πανηγύρισε τον έκτο διαδοχικό τίτλο του στο αγώνισμα, στο οποίο κυριαρχεί από το 2021. Στον αγώνα του πέρασε με δυσκολία τα 5,66 μ., όμως στη συνέχεια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,80 μ. και δοκίμασε δύο φορές στα 6,00 μ., χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχημένο άλμα.

Δεύτερος ήταν ο Γιάννης Ρίζος (ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης) με 5,56 μ., στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό στη μέση, ενώ την τρίτη θέση μοιράστηκαν ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΠΑΟΚ) και ο Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ) με 5,12 μ.

Πρώτος πανελλήνιος τίτλος για τον Γιάννη Κορακίδη στη σφυροβολία

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στη σφυροβολία, όπου ο Γιάννης Κορακίδης (ΠΑΟΚ) κατέκτησε για πρώτη φορά τον πανελλήνιο τίτλο. Ο 23χρονος αθλητής βρισκόταν στην έκτη θέση μέχρι την πέμπτη προσπάθεια, όμως στην τελευταία του βολή έστειλε τη σφύρα στα 75,57 μ., σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς), που προηγούνταν με 74,75 μ., πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ τρίτος ήταν ο Μιχάλης Αναστασάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 74,61 μ. Ακολούθησαν οι Χρήστος Φραντζεσκάκης (74,15 μ.), Άγγελος Μαντζουράνης (73,99 μ.) και Ορέστης Ντουσάκης (73,32 μ.).

Στο ύψος γυναικών, η Παναγιώτα Δόση (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) κατέκτησε τον τέταρτο προσωπικό της πανελλήνιο τίτλο, περνώντας τα 1,83 μ. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 1,86 μ. για να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση, χωρίς επιτυχία.

Το ατομικό της ρεκόρ βελτίωσε η Χριστίνα Ευκολίδου (ΟΦΚΑ Σέρρες) με 1,77 μ., ενώ τρίτη ήταν η Σοφία Χατζηπαναγιωτίδου (ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής) με 1,74 μ., ισοφαρίζοντας την καλύτερη προσωπική της επίδοση.

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