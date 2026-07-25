Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και το πορτοφόλι και το κινητό που εντοπίστηκαν στο γραφείο του δικηγόρου

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Νέα στοιχεία σχετικά με την άγρια δολοφονία του γνωστού δικηγόρου της Αθήνας Σταύρου Γεωργίου αναμένεται να έρθουν στο φως λίγα 24ωρα μετά το φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην πλατεία Βικτωρίας.

Σήμερα Σάββατο οι αρχές εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του μέσα στο δικηγορικό του γραφείο επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συμπληρωματικές έρευνες στο γραφείο του 73χρονου, και έτσι εντόπισαν τα δύο αντικείμενα.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές αναζητούσαν το κινητό τηλέφωνο του δικηγόρου καθώς και το πορτοφόλι του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο, το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν η ληστεία. Πάντως ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ήδη από τη στιγμή που συνελήφθη υποστήριξε ότι δεν έκλεψε τίποτα και ότι δεν είχε στην κατοχή του κανένα αντικείμενο που ανήκε στον Σταύρο Γεωργίου.

Οικογένεια: Ίσως το κίνητρο δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται

«Θα ζητήσουμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι. Το κίνητρο της δολοφονίας ίσως δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται», δήλωσε από την πλευρά του χθες Παρασκευή ο δικηγόρος Νίκος Γαλάνης εκ μέρους της οικογένειας, η οποία υπέβαλε στην ανακρίτρια δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο νομικός παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».

Ο κ. Γαλάνης είπε: «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα… Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό…», σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Επίσης, τόνισε ότι οι δίδυμες κόρες του του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Τη Δευτέρα η απολογία του 28χρονου

Ο 28χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία οδηγήθηκε εκ νέου χθες στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί παλαιότερο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών.

Η απολογία του 28χρονου για αυτήν την υπόθεση προσδιορίστηκε για μεθαύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου.Ο νεαρός φέρεται να μην έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δικηγόρο για την απολογία του, η ανακρίτρια ενώπιον της οποίας καλείται να απολογηθεί για τη δολοφονία, υποχρεούται να του διορίσει αυτεπαγγέλτως, έναν συνήγορο υπεράσπισης.

Ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, τον δικηγόρο εντόπισαν οι δύο κόρες του.

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