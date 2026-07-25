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25.07.2026 14:52

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το τηλέφωνο και το πορτοφόλι του ποινικολόγου

25.07.2026 14:52
gewrgiou_grafeio

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Εντοπίστηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, που δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο στο γραφείο του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, στελέχη της αστυνομίας πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συμπληρωματική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας, βρήκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος καθ’ ομολογία δράστης είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος είχε πάρει μόνο τον φορητό υπολογιστή του 73χρονου δικηγόρου, ενώ εικάζεται ότι αφαίρεσε και χρηματικό ποσό από το γραφείο του δικηγόρου.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, ενώ είχε απορριφθεί και το αίτημα ασύλου που είχε υποβάλει.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συνήγορος υπεράσπισης, καθώς οι δικηγόροι αρνούνται να αναλάβουν την εκπροσώπησή του.

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