Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

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Αποκλιμακώνεται η κακοκαιρία μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα το λεκανοπέδιο Αττικής.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έχουμε δεύτερο γύρο με ισχυρά φαινόμενα.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι το μπουρίνι με «ριπές ανέμου που έφτασαν τοπικά τα 90 km/h και πολύ μεγάλες ραγδαιότητες βροχής» ήταν ακραίο και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Τσατραφύλλιας: Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα

«Το μπουρίνι που έπληξε την Αττική ήταν οριακά ακραίο, με ριπές ανέμου που έφτασαν τοπικά τα 90 km/h και πολύ μεγάλες ραγδαιότητες βροχής. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από πτώσεις δέντρων, κλαδιών και κατασκευών, καθώς σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα.

Πλέον απομακρύνεται το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου ισχυρών φαινομένων στην Αττική. Ωστόσο, τοπικές μπόρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες Η τελευταία πράξη της κακοκαιρίας θα παιχτεί στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου έως αύριο το πρωί αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πριν ο καιρός παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κολυδάς: Κακοκαιρία με σύντομη εκτόνωση

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

εκτίμησε ότι η κακοκαιρία θα έχει σύντομη διάρκεια. «Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση», τόνισε.

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Η κακοκαιρία προκάλεσε την κατάρρευση σκαλωσιάς στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραια. Η κυκλοφορία του Τραμ διεκόπη, λόγω ζημιών από τη σκαλωσιά στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στο Ίλιον ταξί καταπλακώθηκε από δέντρο που ξερίζωσαν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μετέβη στην περιοχή, μετά από αναφορές ότι υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο όχημα, διαπίστωσαν ότι ήταν άδειο.

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