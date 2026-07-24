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24.07.2026 22:59

Ιράν: Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ – Για πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο που σκότωσε δύο ναυτικούς μιλά η Τεχεράνη

24.07.2026 22:59
hormuz tanker

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Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε αν στο πλοίο επέβαιναν και άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες.

Το πλοίο Disha δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε το σωματείο που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός του. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε. Σύμφωνα με το Fars, το τάνκερ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο.

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