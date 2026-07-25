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25.07.2026 00:14

Επίδαυρος: Η κακοκαιρία διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη (Photos)

25.07.2026 00:14
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Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου δεν ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, καθώς η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στη διακοπή της παράστασης.

Όπως αναφέρει το anagnostis.org, οι θεατές, που είχαν ήδη φτάσει στο θέατρο με ομπρέλες και αδιάβροχα, προσπάθησαν να προφυλαχθούν από τη βροχή χρησιμοποιώντας ακόμη και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τις πέτρινες κερκίδες. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το κοινό παρέμεινε για αρκετή ώρα στις θέσεις του, ελπίζοντας να σταματήσει η βροχή.

Τελικά, η επιδείνωση του καιρού δεν επέτρεψε στους συντελεστές να ολοκληρώσουν το έργο. Πριν αποχωρήσουν από το Αρχαίο Θέατρο, οι θεατές χειροκρότησαν θερμά τους ηθοποιούς και την ομάδα της παράστασης, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται ότι, με βάση το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η δεύτερη προγραμματισμένη παράσταση έχει οριστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00.

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