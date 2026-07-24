Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με τον 28χρονο λίγη ώρα μετά το έγκλημα

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Σε νέα πλάνα από κάμερες ασφαλείας που έρχονται στο «φως» καταγράφεται ο 28χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, λίγη ώρα μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Το βίντεο, που παρουσιάστηκε από τον ΑΝΤ1, δείχνει τον 28χρονο να κινείται στην περιοχή κρατώντας το λάπτοπ του θύματος, ενώ παράλληλα συνομιλεί στο κινητό του τηλέφωνο. Σε ένα σημείο της καταγραφής, μάλιστα, στρέφει το βλέμμα του προς τις κάμερες ασφαλείας, χωρίς να αντιδρά στην παρουσία τους.

Ο 28χρονος αναμένεται να περάσει την ερχόμενη Δευτέρα το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

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