Μια «σιδηρά» κυρία στον ΑΝΤ1

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Για νευραλγική ρυθμιστική θέση με αποφασιστικές αρμοδιότητες στα εγχώρια – πρωτίστως- τηλεοπτικά του πολυμεσικού Ομίλου ΑΝΤ1 προορίζεται η Εύη Κουτσαυτάκη.

Η κα Κουτσαυτάκη μέχρι πριν από ακριβώς δύο χρόνια (και 15 ημέρες) ήταν διευθύνουσα σύμβουλος στον ΣΚΑΪ και από τότε ως τώρα CEO και Ε’ αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος στην Alter Ego Media.

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