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24.07.2026 09:13

Μια «σιδηρά» κυρία στον ΑΝΤ1

24.07.2026 09:13
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Για νευραλγική ρυθμιστική θέση με αποφασιστικές αρμοδιότητες στα εγχώρια – πρωτίστως- τηλεοπτικά του πολυμεσικού Ομίλου ΑΝΤ1 προορίζεται η Εύη Κουτσαυτάκη.

Η κα Κουτσαυτάκη μέχρι πριν από ακριβώς δύο χρόνια (και 15 ημέρες) ήταν διευθύνουσα σύμβουλος στον ΣΚΑΪ και από τότε ως τώρα CEO και Ε’ αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος στην Alter Ego Media.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 09:18
ant1_logo_new
MEDIA

Μια «σιδηρά» κυρία στον ΑΝΤ1

THRIASIO_NOSOKOMEIO_NEW
ΥΓΕΙΑ

Θριάσιο Νοσοκομείο: Επιστολή διαμαρτυρίας από 245 υγειονομικούς για την τραγική υποστελέχωση

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