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23.07.2026 18:43

Πτωτική τάση τηλεθέασης την Τετάρτη στην πλειονότητα των καναλιών – Πρώτη επιλογή το Mega (22/7)

23.07.2026 18:43
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Απώλειες κατέγραψε η Nielsen χθες σε έξι από τα 11 κανάλια εθνικής εμβέλειας, με πιο έντονες σε Alpha και Mega. Ωστόσο το κανάλι της Καλλιθέας αναδείχθηκε πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις.

Από τα πέντε που εμφάνισαν θετικό πρόσημο στις μεταβολές των μεριδίων τους σε σχέση με την Τρίτη, το Star είχε τα μεγαλύτερα «κέρδη» και τα αμέσως επόμενα το Open, το οποίο μάλιστα φλέρταρε με το 10%, καθώς εμφάνισε ελκυστική ικανότητα, όχι μόνον στη διάρκεια της ημέρας έως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά ακόμα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, χάρη στις δύο ξένες ταινίες που μετέδωσε.

Το μερίδιο των τηλεθεατών που κατευθύνθηκε σε άλλους τηλεοπτικούς προορισμούς διαμορφώθηκε σε 28,3%, από 27,6% που ήταν την Τρίτη.

Στη μετά-Μουντιάλ εποχή τα ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ συνέχισαν πτωτικά, αντιθέτως από ΕΡΤ3 και ΕΡΤNews, που είδαν τα μερίδιά τους να βελτιώνονται και να φλερτάρουν το 2% και το 5%, αντιστοίχως.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 19:24
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