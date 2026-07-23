Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ – Μάχη για τα προκριματικά του Europa League

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Ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη σεζόν 2026-2027 με τους ασπρόμαυρους, που βιώνουν ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών, να δοκιμάζονται στο Λιούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία, κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου.
Live η εξέλιξη του σκορ:
38′ 1-2 ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφείρη
13′ 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια
3′ 1-0 η Ντινάμο με τον Μπράτσκο
1′ Σέντρα στο ματς
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νεσερέτ, Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχαλιόνοκ, Σαπαρένκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο, Γκερέρο.
ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Μύθου.
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