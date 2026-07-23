Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ – Μάχη για τα προκριματικά του Europa League

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη σεζόν 2026-2027 με τους ασπρόμαυρους, που βιώνουν ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών, να δοκιμάζονται στο Λιούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία, κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου.

Live η εξέλιξη του σκορ:

38′ 1-2 ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφείρη

13′ 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

3′ 1-0 η Ντινάμο με τον Μπράτσκο

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νεσερέτ, Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχαλιόνοκ, Σαπαρένκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο, Γκερέρο.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Μύθου.

Διαβάστε επίσης:

Επίσημη η «βόμβα»: Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Τζόλη – Το διαστημικό deal με Μπριζ

Η ανάρτηση του Άρη για τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη – «Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής»

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στη «μάχη» πρόκρισης στον 3ο προκριματικό Europa και Conference League











