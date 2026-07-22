Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

Takeaways by to pontiki AI Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι ο Τίμοθι Ντάλτον αποτελεί τον αγαπημένο του ηθοποιό που έχει ενσαρκώσει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο Νόλαν χαρακτήρισε τον Ντάλτον ως τον πιο πιστό ηθοποιό στον χαρακτήρα του βιβλίου, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις δύο ταινίες του.

Παρά την επιρροή που ασκεί η σειρά ταινιών στο έργο του, ο σκηνοθέτης απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας ταινίας για τον 007.

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Ο Κρίστοφερ Νόλαν άφησε άναυδους τους οπαδούς του Τζέιμς Μποντ, αποκαλύπτοντας τον αγαπημένο του ηθοποιό που έχει ενσαρκώσει τον 007. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δεν επέλεξε ούτε τον Ντάνιελ Κρεγκ ούτε τον Πιρς Μπρόσναν. Αντ’ αυτού, ανέφερε έναν άλλο ηθοποιό που είχε υποδυθεί τον Μποντ μόνο δύο φορές.

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της «Οδύσσειας», ζητήθηκε από τον Κρίστοφερ Νόλαν να ονομάσει τον αγαπημένο του ηθοποιό που έχει υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ. Ο ίδιος ανέφερε τον Τίμοθι Ντάλτον ως τον αγαπημένο του ηθοποιό που έχει ενσαρκώσει τον Μποντ. «Ο αγαπημένος μου ηθοποιός που έχει υποδυθεί τον Μποντ είναι ο Τίμοθι Ντάλτον, και πιστεύω ότι η ταινία The Living Daylights είναι πολύ, πολύ καλή. Πολύ, πολύ καλή. Μάλλον απογοητεύει λίγο η κορύφωση, από τεχνική άποψη, νομίζω. Αλλά είναι πολύ, πολύ καλή σε μεγάλο μέρος της, και ο ίδιος είναι φανταστικός», δήλωσε ο Νόλαν.

Ο Νόλαν εξήρε επίσης τη δεύτερη ταινία του Ντάλτον ως Μποντ, λέγοντας ότι έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. «Ακόμη και το “Licence to Kill” γερνάει καλύτερα από ό,τι περίμενα από ορισμένες απόψεις. Πιστεύω όμως ότι είναι ο πιο πιστός στον χαρακτήρα του βιβλίου. Θα ήταν ενδιαφέρον να τον δούμε να παίζει περισσότερες ταινίες», πρόσθεσε. Η επιλογή του μπορεί να εκπλήξει πολλούς οπαδούς του Μποντ. Ο Ντάνιελ Κρεγκ και ο Πιρς Μπρόσναν θεωρούνται συχνά οι πιο δημοφιλείς σύγχρονοι ενσαρκωτές του 007.

Ο Κρεγκ πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες του Μποντ, ενώ ο Μπρόσναν εμφανίστηκε σε τέσσερις. Ο Ντάλτον, από την άλλη, υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ μόνο δύο φορές, στις ταινίες «The Living Daylights» και «Licence to Kill». Ο Νόλαν ρωτήθηκε επίσης αν έχει τελικά ξεπεράσει τις φιλοδοξίες του να γυρίσει μια ταινία του Τζέιμς Μποντ. «Νομίζω ότι θα ήταν παράξενο να ακολουθήσει το Tenet μια ταινία του Μποντ. Αυτό θα ήταν λίγο περίεργο», απάντησε , ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η σειρά ταινιών συνεχίζει να τον εμπνέει.

«Νόμιζα ότι τις είχα ξεπεράσει μετά το “Inception”, αλλά πιστεύω ότι όποτε σκέφτεσαι μεγάλες ταινίες δράσης, το μυαλό σου επιστρέφει πάντα σε αυτά με τα οποία μεγάλωσες. Έτσι, για μένα, αυτά είναι το “Star Wars”, ο Μποντ, οι “Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού”, ξέρεις», πρόσθεσε ο Νόλαν, λέγοντας ότι «το οποίο, κατά κάποιον τρόπο, είναι ο Μποντ με καπέλο και μαστίγιο, ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι αναπόφευκτα σε τραβάει πίσω στα πράγματα που σε μετέφεραν σε διαφορετικούς κόσμους, ξέρεις, όταν ήσουν παιδί. Και, ναι. Οπότε, για μένα, αυτές θα είναι πάντα οι ταινίες του Μποντ».

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