Η υποψηφιότητα της Ντόρας, η κινητικότητα Τζιτζικώστα, η σίγουρη Γεροβασίλη για ΕΛΑΣ, τα ζόρια ΠΑΣΟΚ και η μάχη Μηταράκη – Μουσουρούλη στη Χίο 

Takeaways by to pontiki AI Η Ντόρα Μπακογιάννη θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές στα Χανιά, διαψεύδοντας τις φήμες περί αποχώρησής της από την πολιτική ή συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Παράλληλα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας παρακολουθεί τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας το ενδιαφέρον του για την επόμενη ημέρα της παράταξης.

Στο πεδίο των δημοσκοπήσεων, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε στο 5,7%, ενισχύοντας τον προβληματισμό για τη στρατηγική του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξετάζει προσεκτικά την ένταξη βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν, με την Όλγα Γεροβασίλη να θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή για συμμετοχή.

Τέλος, στη Χίο εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ του Νότη Μηταράκη και του Κώστα Μουσουρούλη για την εκπροσώπηση του κόμματος, καθώς και οι δύο προετοιμάζονται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

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Καλημέρα σας

«Φωτιά» έμαθα πήρε το γαλάζιο ρεπορτάζ χθες, σχετικά με το εάν και που θα είναι υποψήφια η Ντόρα Μπακογιάννη στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Βλέπετε, κυκλοφόρησε η φήμη ότι επειδή την κόβει, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Επικρατείας, ουσιαστικά της δείχνει την πόρτα της εξόδου από την πολιτική.

Ρώτησα φυσικά και σας μεταφέρω:

Πρώτον, δεν ετέθη ποτέ θέμα «κοψίματος» από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό και θα κριθεί στην κατάλληλη στιγμή. Ο πρωθυπουργός δεν το έχει αποκλείσει, καθώς δεν έχει συζητηθεί αναλυτικά κάτι τέτοιο.

Δεύτερον, η ίδια η Ντόρα δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Υπάρχει φυσικά η περίπτωση να είναι ξανά υποψήφια στα Χανιά, όπου εκλέγεται εδώ και πολλά χρόνια.

Πάντως τον Σεπτέμβριο θα παρουσιάσει το βιβλίο της, με θέμα την πολιτική της πορεία, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και ανέκδοτο υλικό.

Κι όμως… κινείται!

Αιφνιδιάστηκα και γω μόλις το έμαθα από τις ήδη αιφνιδιασμένες πηγές μου – πάντα έγκυρες, σας διαβεβαιώ – μόλις το άκουσα. Τι άκουσα και αιφνιδιάστηκα; Ότι ο Απόστολος ο Τζιτζικώστας δεν βγάζει από το… οπτικό του πεδίο την εσωτερική πολιτική σκηνή και δεν αδιαφορεί διόλου για τις πιθανές εξελίξεις που θα υπάρξουν στη ΝΔ εάν τα πράγματα στραβώσουν πολύ στις εκλογές. Ή στο δρόμο προς αυτές.

Και επιδεικνύει κινητικότητα, λένε. Βλέπει παράγοντες, παρακολουθεί στενά διαθέσεις και διεργασίες, κάνει σαφές ότι ενδιαφέρεται ζωηρώς για την επόμενη ημέρα – και της παράταξης, αλλά και τη δική του, ακόμα και πριν ολοκληρωθεί καν η θητεία του στην Κομισιόν.

Ειλικρινά δεν μπορώ να διατυπώσω εκτίμηση για το πώς θα μπορούσε να εμπλακεί ο επίτροπος Απόστολος στην πρώτη γραμμή των γαλάζιων πολιτικών εξελίξεων, αλλά υποθέτω ότι του έμεινε… απωθημένο εκείνο το προηγούμενο με τη μάχη ηγεσίας στη ΝΔ το 2016.

Απομακρύνεται η… πρωτιά

Την αύξησε κι άλλο τη διαφορά ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, η νέα δημοσκόπηση της Interview. Αν λάβουμε υπόψη ότι η συγκεκριμένη εταιρία είχε ξεκινήσει τη διαφορά αυτή από το χαμηλότερο σημείο σε σχέση με άλλες δημοσκοπικές (από 0,5% και την έφτασε τώρα στο 5,7%), σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο για τη Χαριλάου.

Η δε επιμονή των στελεχών του Κινήματος να λένε πως η πρωτιά στις εκλογές παραμένει ο βασικός στόχος, ακούγεται όλο και περισσότερο σαν υπεκφυγή, ώστε να μην μπαίνουν σε συζητήσεις για συνεργασίες.

– Το καλό είναι πως μπήκε το καλοκαίρι, η πολιτική ατζέντα έχει ατονήσει κάπως και όλοι μεταθέτουν τα καυτά ζητήματα για το φθινόπωρο.

– Απλά όπως πάει το πράγμα, το φθινόπωρο μπορεί να ενσκήψει τέτοιος… «καύσωνας» στο ΠΑΣΟΚ, που τα τωρινά 40άρια θα φαίνονται αστεία…

«Μόνο την Όλγα»

Το πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην και σε ένα υγιεινό περίπατο του Αλέξη Τσίπρα – το λέω για να μην εκληφθεί η εξελισσόμενη δημοσκοπική υπεροχή της ΕΛΑΣ ως ένα μόνιμο και τελεσίδικο δεδομένο.

Ο πρόεδρος Αλέξης θα βρεθεί σύντομα – αν δεν ήδη στο σημείο αυτό – στη δύσκολη θέση να αποφασίσει ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει από τους βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για χάρη του.

Οι εισηγήσεις είναι μπερδεμένες. Οι περισσότερες λένε «πάρε όσο το δυνατόν λιγότερους» – κάποιοι μάλιστα είναι του δόγματος «μόνο την Όλγα, κανέναν άλλο». Φυσικά η Γεροβασίλη είναι αν όχι η μόνη σίγουρη, τουλάχιστον από τους ελάχιστους που θα μπουν στο πλοίο.

Όσοι γνωρίζουν τον Τσίπρα προσωπικά εκτιμούν ότι έχει μία… συναισθηματική ευαλωτότητα, υπό την έννοια ότι… υποκύπτει σε «συναισθηματικές πιέσεις» – έτσι λέγονται με εύσχημο τρόπο τα… παρακάλια.

– Βέβαια, εάν πάμε σε εκλογές την άνοιξη, τα πράγματα θα μπερδευτούν πολύ, καθώς αυτή την φαεινή ιδέα που είχαν πολλοί, να ανεξαρτητοποιηθούν, θα τη βρουν μπροστά τους.

Μηταράκης vs Μουσουρούλης

Με ιδιαίτερη χαρά η στήλη υποδέχθηκε την… αποκατάσταση, υπό την πολιτική έννοια, του Νότη Μηταράκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την επιστροφή του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Η χαρά δεν αφορά στον ίδιο προσωπικά, καθότι ο δραστήριος και πνευματώδης Νότης δεν έχει τέτοια ανάγκη. Η χαρά έχει να κάνει κάπως με τη… δημοσιογραφική διαστροφή, καθώς τώρα τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα και αμφίρροπα στη γαλάζια μάχη της Χίου: Βλέπετε ο Μητσοτάκης απειλείται από τον Κώστα Μουσουρούλη, άλλον επιφανή γαλάζια παράγοντα του όμορφου νησιού με τη βαριά ιστορία, τη μαστίχα και τον περιβόητο πασχαλινό ρουκετοπόλεμο.

Ο οποίος Μουσουρούλης έχει αποσπάσει, λέγεται, την πρωθυπουργική διαβεβαίωση ότι θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής στη Χίο και μάλιστα έχει αναλάβει να ετοιμάσει κι ένα σχέδιο στον πρωθυπουργό για την ευρωπαϊκή προεδρία του 2027.

Με τον Νότη στα πάνω του όμως, η μάχη μάλλον έχει φαβορί…

Ο τουρισμός επανήλθε σε ρυθμούς… ρεκόρ

Αλλάζει το κλίμα ανησυχίας που υπήρχε στον ελληνικό τουρισμό λόγω των ακυρώσεων του Μαρτίου και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, με τα πρώτα θετικά στοιχεία να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Μάλιστα το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η κίνηση πτήσεων στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024.

Επίσης οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο πεντάμηνο του 2026 σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έφτασαν τα 5,3 δισ. ευρώ με αύξηση πάνω από 25% δείχνοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός συνέχισε τις υψηλές επιδόσεις, ενώ την ίδια ώρα, το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 20,9%.

Γιατί οι τράπεζες «τράβηξαν το κάρο» της αντίδρασης του γενικού δείκτη

Στη «βροχή» θετικών αξιολογήσεων από διεθνείς επενδυτικούς οίκους όπως η Goldman Sachs , που ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη για τις τιμές στόχους των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, εξηγείται η αντίδραση του Γενικού Δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου που μετά από ένα πενθήμερο πτώσης κινήθηκε χτες μόνιμα σε θετικό έδαφος και ολοκλήρωσε στο υψηλό ημέρας των 2.500,79 μονάδων με +2,08% με τον τραπεζικό δείκτη να ηγείται της ανόδου με ράλι 4,29% στις 2.847,6 μονάδες. Εξάλλου βρισκόμαστε πολύ κοντά στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εξαμήνου για τις τράπεζες τα οποία οι οίκοι αναμένουν να είναι εξαιρετικά και ίσως αυτό να αποτελεί από τους βασικούς λόγους για τις τόσο αισιόδοξες αναλύσεις τους…

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