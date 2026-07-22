search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 09:12
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.07.2026 07:28

Το πετρέλαιο Brent εκτοξεύεται πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι – Πού θα φτάσει

22.07.2026 07:28
benzini new
αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τετάρτης καθώς οι κίνδυνοι εφοδιασμού εντείνονται σε αρκετές κρίσιμες οδούς εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων, ακόμη και πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν έξι εβδομάδων, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πιθανότητα επικείμενων συνομιλιών με το Ιράν, ενώ προειδοποίησε για πρόσθετα χτυπήματα και δεσμεύτηκε για αντίποινα εάν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, διακόψουν τη ναυτιλία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε ανοδική τροχιά κινείται και το αμερικανικού τύπου WTI, τα συμβόλαια του οποίου διαπραγματεύονται σε τιμές άνω των 85 δολαρίων ανά βαρέλι.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επέκταση της διαταραχής στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αναβαθμίσει τους κινδύνους. Εξάλλου, η Ερυθρά Θάλασσα έχει γίνει ένας ζωτικός διάδρομος εξαγωγών για τη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας στη χώρα να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της μέσω αγωγών μειώνοντας έτσι την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ένα δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ που μετέφερε πετρελαϊκά προϊόντα χτυπήθηκε στον Πορθμό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τις συνεχείς απειλές για τη ναυτιλία. Εκτός της περιοχής, οι έμποροι παρακολουθούν επίσης μια σειρά επιθέσεων στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας, έναν βασικό κόμβο εξαγωγών για το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου του Καζακστάν. Αυτό καταδεικνύει μια γενικευμένη διαταραχή στην αγορά πετρελαίου. 

Διαβάστε επίσης

Ψηφιακό ευρώ: «Έρχεται» το 2029 με συμμετοχή τριών ελληνικών τραπεζών – Πώς θα αλλάξουν οι πληρωμές

Goldman Sachs: Το πετρέλαιο μπορεί να εκτοξευθεί στα 120 δολάρια το φθινόπωρο – Οι κίνδυνοι που απειλούν την αγορά

Politico για Πιερρακάκη: Μπορεί να εμφανίσει λεφτά από το πουθενά;…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Με κυβέρνηση ΕΛΑΣ θα εφαρμοζόταν το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

sofia-vergara-new
LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα ξεφαντώνει στη Μύκονο – Οι ξέφρενοι χοροί και οι «νύχτες στην Ελλάδα» (Videos)

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

panelladikes-vaseis-2
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Αύριο μετά τις 11:00 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poinikologos
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

texan
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Έλεγχος αν το πραγματικό κόστος πήγε 300.000 από 66.000 ευρώ

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

el-venizelos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στο «Ελ. Βενιζέλος»: Πτήσεις με αναμονές άνω της μίας ώρας και ντόμινο καθυστερήσεων

souda
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – Τα πιθανά σενάρια για το πώς έγινε το ατύχημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 09:12
eydap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

koufonikolakou 098- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: Με κυβέρνηση ΕΛΑΣ θα εφαρμοζόταν το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

sofia-vergara-new
LIFESTYLE

Η Σοφία Βεργκάρα ξεφαντώνει στη Μύκονο – Οι ξέφρενοι χοροί και οι «νύχτες στην Ελλάδα» (Videos)

1 / 3