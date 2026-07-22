Πολεοδομία Ρόδου: Καταπέλτης το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Εκτεταμένες παρατυπίες από την Υπηρεσία Δόμησης

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Σοβαρές δυσλειτουργίες, παραβιάσεις της νομοθεσίας και διοικητικές παραλείψεις στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου καταγράφει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, η έκθεση της ΕΑΔ, που αριθμεί 181 σελίδες, αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνου ελέγχου για τη λειτουργία της Πολεοδομίας Ρόδου κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το ελεγκτικό κλιμάκιο εξέτασε αιτήσεις προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεις όρων δόμησης, υποθέσεις αυθαίρετων κατασκευών και διαδικασίες ανασύστασης απολεσθέντων φακέλων οικοδομικών αδειών, καταλήγοντας σε σειρά ευρημάτων που, σύμφωνα με την Αρχή, χρήζουν ποινικής, πειθαρχικής και περαιτέρω διοικητικής αξιολόγησης.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν 877 αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικών αδειών και 1.024 αιτήσεις για βεβαίωση όρων δόμησης, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν κατατεθεί λίγο πριν από τη λήξη των μεταβατικών προθεσμιών για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψε ότι στο 79% των υποθέσεων δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων, ενώ αρκετές αιτήσεις παρέμειναν σε εκκρεμότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να απορριφθούν ή να αρχειοθετηθούν, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το πόρισμα αναδεικνύει ακόμη προβλήματα ως προς τη διαχείριση των ηλεκτρονικών φακέλων.

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν αναρτηθεί κατά την αρχική υποβολή, ενώ το ίδιο αρχείο χρησιμοποιούνταν επανειλημμένα με διαφορετικές ονομασίες ώστε να εμφανίζονται οι φάκελοι ως πλήρεις. Παράλληλα, μεγάλο ποσοστό τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων κάλυψης δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΑΔ, επέτρεψε την κατάθεση ελλιπών αιτήσεων με στόχο τη διατήρηση δικαιωμάτων δόμησης πριν από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών.

Εξίσου σοβαρά χαρακτηρίζονται τα ευρήματα που αφορούν τις βεβαιώσεις όρων δόμησης. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, σε ορισμένες περιπτώσεις εκδόθηκαν βεβαιώσεις για διαφορετικά γεωτεμάχια από εκείνα που περιγράφονταν στις αρχικές αιτήσεις, ενώ δεκάδες υποθέσεις παρέμεναν επί σειρά ετών χωρίς καμία ουσιαστική υπηρεσιακή ενέργεια.

Προβληματική εμφανίζεται και η διαχείριση των υποθέσεων αυθαίρετης δόμησης.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι δεν τηρούνταν ενιαία διαδικασία παρακολούθησης των καταγγελιών, ενώ σημαντικός αριθμός εγγράφων παρέμενε σε εκκρεμότητα. Από τις 108 εκθέσεις αυτοψίας που εξετάστηκαν, για 70 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσης των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου και διαβίβασης των προσφυγών στα αρμόδια όργανα.

Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει ότι πρόστιμα ιδιαίτερα υψηλού ύψους δεν βεβαιώθηκαν ποτέ, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη υπολογιστεί στις σχετικές εκθέσεις αυτοψίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ευρήματα που αφορούν τον χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων, περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων οικοδομικών αδειών και σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση του αρχείου της υπηρεσίας.

Ενδεικτικά, κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν μόλις πέντε από τα 38 πρωτότυπα στελέχη οικοδομικών αδειών που αναζητήθηκαν, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αναδεικνύει σοβαρό πρόβλημα στη διαφύλαξη των υπηρεσιακών αρχείων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε το πόρισμα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αξιολόγηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον δήμαρχο Ρόδου για την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών αρμοδιοτήτων και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την εξέταση ενδεχόμενων ευθυνών ιδιωτών μηχανικών.

Παράλληλα, διατυπώνει σειρά συστάσεων προς τον Δήμο Ρόδου και την Υπηρεσία Δόμησης για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών και την ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας και ελέγχου.

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