Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την -όπως όλα δείχνουν- δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7).

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε στο πτώμα του γνωστού δικηγόρου τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου.

Αντίθετα, οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 73χρονος Γεωργίου δέχθηκε σφοδρή επίθεση με χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε και η αιμορραγία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα και αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά είδε «κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο». Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δέχτηκε πάρα πολλά χτυπήματα, μπουνιές και κλωτσιές.

Η νεκροτομή θα δείξει την ακριβή ώρα του θανάτου του και ενδεχομένως το θανατηφόρο χτύπημα.

«Ήταν σε εμβρυακή στάση, γυμνός και υπήρχε πολύ αίμα»

«Ήταν σε εμβρυακή στάση, γυμνός και υπήρχε πολύ αίμα», δήλωσε για το θέμα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής. «Βρέθηκε ένα μαχαίρι, δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε», συμπλήρωσε και κατέληξε, λέγοντας πως «οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια».

Τον ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση.

Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό για να ανοίξει το διαμέρισμα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες έρευνες και η συλλογή στοιχείων.

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός σε εμβρυακή στάση μέσα στα αίματα ενώ ήταν γυμνός και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο.

Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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