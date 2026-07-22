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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

22.07.2026 06:30

Γιατί οι δημοσκοπήσεις… δικαιώνουν τον Μητσοτάκη και την πρόθεσή του για εκλογές την άνοιξη

22.07.2026 06:30
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027.
  • Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση στασιμότητας, καθώς το κυβερνών κόμμα δυσκολεύεται να ξεπεράσει το όριο του 30% στην πρόθεση ψήφου.
  • Η αδυναμία αυτή καθιστά την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες πολιτικά ασύμφορη για την κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην ανάκαμψη μέσω των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
  • Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα παρακολουθεί τη δυναμική του Αντώνη Σαμαρά στο εκλογικό σώμα, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η πραγματική πολιτική ισχύς του πρώην πρωθυπουργού.

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Μια μέρα αφότου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε – και μία, και δύο, και τρεις φορές… – στην Κ.Ο. του κόμματος ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η δημοσκόπηση της Interview ήρθε για να… δικαιώσει την άρνησή του να στήσει κάλπες το φθινόπωρο.

Η μέτρηση της Interview, στην πρόθεση ψήφου έδειξε τη ΝΔ στάσιμη στο 26,8%, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να «τσιμπάει» κάτι παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας (15,8% από 15,3%) και το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί κι άλλο (10,1% από 11,1%). Η μέτρηση δεν περιλαμβάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος (στην προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας η ΝΔ έφθανε το 30,1%, η ΕΛΑΣ το 17,4% και το ΠΑΣΟΚ το 12,3%), ωστόσο αυτή καθαυτή η πρόθεση ψήφου δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα απέχει πολύ από το πολυπόθητο 30%, το οποίο διασφαλίζει – τουλάχιστον… – προοπτική για τον βασικό εκλογικό στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας.

Η αδυναμία της ΝΔ να… καβατζώσει το 30% φαίνεται και από τις υπόλοιπες τελευταίες μετρήσεις: η GPO της δίνει 25,7% στην πρόθεση ψήφου και 29,3% στην εκτίμηση αποτελέσματος, η ALCO δίνει στην πρόθεση ψήφου στη ΝΔ ποσοστό 24,4%, η Pulse 26% στην πρόθεση ψήφου και 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και η Metron Analysis 25% στην πρόθεση ψήφου και 30,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Συνολικά, η εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, πέραν του ότι πιστοποιεί έναν νέο… δικομματισμό, μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ, δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα δυσκολεύεται πολύ να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του 30% και να κάνει το μεγάλο άλμα μπροστά.

Στην ουσία, οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι στην παρούσα φάση η «γαλάζια» παράταξη βρίσκεται σε μια φάση στασιμότητας – προφανώς πληρώνοντας την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό – όπερ σημαίνει ότι οιαδήποτε συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες είναι εκτός… τραπεζιού, καθώς αποτελεί αξίωμα στην πολιτική ότι ουδείς πρωθυπουργός προκηρύσσει εκλογές που ξέρει ότι δύσκολα θα κερδίσει. Και, προφανώς, ο Κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά τον κανόνα αυτό – όπως επίσης ξέρει ότι χωρίς να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους που έδωσαν δις την αυτοδυναμία στη ΝΔ, δεν θα πάει μακριά.

Ταυτόχρονα, ένας κρίσιμος παράγοντας αφορά στη… διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά στο σύνολο των ψηφοφόρων, μια διείσδυση που η Interview προσδιορίζει στο 12% (ενώ το ποσοστό αυτό, πολύ… εκτατικά, μπορεί να φθάσει το 21%). Αυτό που επισημαίνουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι αυτές οι δυνητικές δεξαμενές για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού ακόμα αναφέρονται σχεδόν προσωπικά στον ίδιο, αφού ακόμα δεν υπάρχει κόμμα, δεν είναι γνωστό ποιοι θα το στελεχώσουν, ποιες θα είναι οι θέσεις του για θέματα έξω από τα εθνικά ή την ταυτότητα της παράταξης, κ.λπ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι συν τω χρόνω η εικόνα θα ξεκαθαρίσει και θα φανεί η πραγματική ισχύς του Μεσσήνιου πολιτικού.

Τέλος, στην κυβέρνηση επενδύουν πολλά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ – ο ίδιος τόνισε ότι στο επίκεντρο των μέτρων θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μια τάξη που θεωρείται κρίσιμη για τη ΝΔ – ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι το… γκελ τους θα φανεί συν τω χρόνω, οπότε προφανώς οι κάλπες το φθινόπωρο δεν θα επιτρέψουν στα μέτρα αυτά να… ωριμάσουν στη συνείδηση των ψηφοφόρων και η κυβέρνηση να εισπράξει τα όποια δημοσκοπικά οφέλη. Ως εκ τούτου, το «πακέτο της ΔΕΘ» αποτελεί άλλον ένα λόγο για να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 06:38
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Γιατί οι δημοσκοπήσεις… δικαιώνουν τον Μητσοτάκη και την πρόθεσή του για εκλογές την άνοιξη

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