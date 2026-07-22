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22.07.2026 10:23

Κρυονέρι: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια

22.07.2026 10:23
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Σε δύο συλληψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα, προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι, κατά την πτώση τους στο έδαφος, είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από τη Δ.Α.Ε.Ε., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, σήμερα, σε πολλές περιοχές της χώρας ο δείκτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στις κατηγορίες 4 (Πολύ Υψηλός) και 5 (Ακραίος Κίνδυνος). Στις περιοχές αυτές, όπως τονίζεται, απαγορεύεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να προχωρούν στη σύλληψη των υπαιτίων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται ενέργειες ή εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από 1 Ιανουαρίου έως και 21 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 590 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 818.290,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 210 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 184 (87,62%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,38%) από πρόθεση.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

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