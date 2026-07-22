Ρωσία: Νέα επιδρομή ουκρανικών drones στη Wildberries – Ένας νεκρός (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών της Τετάρτης.

Από την επίθεση αναφέρθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου και ο τραυματισμός αρκετών ακόμη εργαζομένων στις πληγείσες εγκαταστάσεις.

Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε εσπευσμένη απομάκρυνση του προσωπικού από τις αποθήκες στις πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις, ενώ σημειώθηκε ότι η επίθεση ακολούθησε αντίστοιχα χτυπήματα που είχαν συμβεί το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

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Νέα επιδρομή ουκρανικών drones έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22/7) τις αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αρχές, από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, μερικές ημέρες έπειτα από πολύνεκρες επιθέσεις, το σαββατοκύριακο, που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία.

Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

Attacks on Wildberries warehouses could hit the Russian economy harder than it seems



According to OSINT researcher Chris O’Wiki, the consequences of strikes on Wildberries warehouses could go far beyond the loss of goods estimated at around $1.2 billion.



Wildberries accounts… https://t.co/gkdMtHKzDn pic.twitter.com/ZxzCkLSrD0 — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram.

Ο Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.

Ukrainian drones hit a Wildberries logistics center in the Stavropol Krai region of Russia a few hours ago.



The fire brigade has arrived on the scene and are trying to save the building.



It looks like they won’t make it. pic.twitter.com/vW6KtdAmMo — Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026

Από την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.

Overnight, Ukrainian drones attacked two major Wildberries logistics hubs in Krasnodar and Nevinnomyssk, as well as an oil depot in Armavir. pic.twitter.com/uUzcRjySbo July 22, 2026

Το Σάββατο, επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν ολοένα πιο ισχυρά πλήγματα, κυρίως από αέρος, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.

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