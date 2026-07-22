Το αντίο της Φίνος Φιλμ στη Μαίρη Λίντα – «Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι» (Video)

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Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη Μαίρη Λίντα, μια σπουδαία ερμηνεύτρια και μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η μεγάλη καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή σήμερα (22/7) σε ηλικία 91 ετών, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία, ξεχωρίζοντας για το ταμπεραμέντο της και για τη μοναδική φωνή της που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Με μια αφιερωματική ανάρτηση, η Φίνος Φιλμ θέλησε να πει το δικό της αντίο στη Μαίρη Λίντα, με ένα βίντεο να καταγράφει λίγες μόνο από τις αμέτρητες και αγαπημένες στιγμές της στη μεγάλη οθόνη.

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες “Ο Ατσίδας”, “Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα”, “Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης” και “Η Βίλλα των Οργίων”. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. “Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα”» αναφέρεται στο κείμενο που συνόδευσε το βίντεο.

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