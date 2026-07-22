search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 13:39
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.07.2026 13:03

Το αντίο της Φίνος Φιλμ στη Μαίρη Λίντα – «Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι» (Video)

22.07.2026 13:03
linta_finos-film-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη Μαίρη Λίντα, μια σπουδαία ερμηνεύτρια και μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η μεγάλη καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή σήμερα (22/7) σε ηλικία 91 ετών, έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία, ξεχωρίζοντας για το ταμπεραμέντο της και για τη μοναδική φωνή της που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Με μια αφιερωματική ανάρτηση, η Φίνος Φιλμ θέλησε να πει το δικό της αντίο στη Μαίρη Λίντα, με ένα βίντεο να καταγράφει λίγες μόνο από τις αμέτρητες και αγαπημένες στιγμές της στη μεγάλη οθόνη.

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες “Ο Ατσίδας”, “Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα”, “Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης” και “Η Βίλλα των Οργίων”. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. “Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα”» αναφέρεται στο κείμενο που συνόδευσε το βίντεο.

Διαβάστε επίσης:

Κρίστοφερ Νόλαν: Μια ταινία τρόμου το επόμενο επιθυμητό project, μετά την Οδύσσεια

Στην Ελλάδα για διακοπές ο Λούις Φόνσι του «Despacito» (Video/Photo)

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη- «Ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao_podosfairo_2207_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με 23 παίκτες η αποστολή για την Ουγγαρία – Ντε Φράι και Καλάμπρια οι πρώτοι αρχηγοί

mitsotakis_montenegro_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Μοντενέγκρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα (Video)

seires new
MEDIA

Ιστοσελίδα κάνει μετρήσεις δημοφιλίας και τηλεθέασης στις ΗΠΑ με στοιχεία προβολών της Wikipedia

rubio_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ – Ρούμπιο στις Φιλιππίνες την Πέμπτη (23/7)

mairi-linta-new1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της – Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poinikologos
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου δείχνουν τα στοιχεία - Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

texan
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Έλεγχος αν το πραγματικό κόστος πήγε 300.000 από 66.000 ευρώ

mpakogianni- tzitzikostas- gerovasili- mitarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψηφιότητα της Ντόρας, η κινητικότητα Τζιτζικώστα, η σίγουρη Γεροβασίλη για ΕΛΑΣ, τα ζόρια ΠΑΣΟΚ και η μάχη Μηταράκη – Μουσουρούλη στη Χίο 

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 13:39
pao_podosfairo_2207_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Με 23 παίκτες η αποστολή για την Ουγγαρία – Ντε Φράι και Καλάμπρια οι πρώτοι αρχηγοί

mitsotakis_montenegro_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Μοντενέγκρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα (Video)

seires new
MEDIA

Ιστοσελίδα κάνει μετρήσεις δημοφιλίας και τηλεθέασης στις ΗΠΑ με στοιχεία προβολών της Wikipedia

1 / 3