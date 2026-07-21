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21.07.2026 14:50

Στην Ελλάδα για διακοπές ο Λούις Φόνσι του «Despacito» (Video/Photo)

21.07.2026 14:50
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Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο τραγουδιστής Λούις Φόνσι, γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού «Despacito».

Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, κοιτώντας χαμογελαστός τον φακό, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς πέρσι ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ.  

Το ζευγάρι όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρρού, ενώ όπως φαίνεται επισκέπτονται συχνά το νησί των ανέμων, καθώς ο φακός είχε εντοπίσει το ζευγάρι σε μαγαζί της Μυκόνου, το καλοκαίρι του 2022.

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ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 15:06
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Στην Ελλάδα για διακοπές ο Λούις Φόνσι του «Despacito» (Video/Photo)

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